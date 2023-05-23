Дослідження незвичайного взаємозв'язку: вплив подагри на мозок і розвиток деменції

Подагра, найпоширеніша форма запального артриту, несподівано виявилася пов'язаною з нейродегенеративними захворюваннями згідно з недавнім дослідженням.

Подагра, також відома як гіперурикемія, вражає від 1% до 4% населення. Вона виникає, коли кристали мононатрієвого урату накопичуються в суглобах і навколишніх тканинах, що призводить до запалення, набряку та болю. Попередні дослідження дали суперечливі результати щодо зв'язку між подагрою та нейродегенеративними захворюваннями. Хоча деякі обсерваційні дослідження вказували на зниження ризику розвитку деменції, включно з хворобою Альцгеймера, у людей з подагрою, менделівські рандомізаційні дослідження не підтвердили ці висновки. Крім того, було доведено, що подагра в анамнезі підвищує ризик інсульту, пише News Medical.

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З огляду на ці суперечливі дані, необхідні подальші дослідження для кращого розуміння взаємозв'язку між подагрою і нейродегенеративними захворюваннями, особливо за допомогою аналізу структури мозку.

У дослідженні брали участь добровольці у віці від 40 до 69 років з Біобанку Сполученого Королівства (БСК) у період з 2006 по 2010 рік. Деякі учасники пройшли візуалізацію мозку, включно з магнітно-резонансною томографією (МРТ).

Діагностичні критерії подагри були визначені алгоритмічно на основі базової оцінки БСК. Рівень уратів у сироватці крові вимірювали на початку дослідження, використовуючи різні методи МРТ, дослідники проаналізували структуру мозку, використовуючи 2 138 різних сумарних фенотипів, включно з об'ємом сірої речовини, дифузійною МРТ і МРТ зі зваженою сприйнятливістю. Просторовий розподіл зв'язку між подагрою та об'ємом сірої речовини по всьому мозку визначали за допомогою воксельної морфометрії на основі бібліотеки програмного забезпечення.

У дослідженні також проводили лінійну оцінку МРТ з використанням зведеної статистики у європейських учасників для вивчення причинно-наслідкових зв'язків між подагрою і структурою мозку. Узгодження варіантів забезпечило точний опис кореляції між однонуклеотидними поліморфізмами (ОНП) і подагрою, а також ОНП і наслідками. У дослідження було включено загалом 11 735 учасників із подагрою, з яких 1 165 пройшли візуалізацію мозку. Період спостереження показав, що пацієнти з подагрою помирали вдвічі частіше порівняно з контрольною групою, причому у 3 126 учасників відзначалося недоумство.

Рівні урату були обернено пропорційно пов'язані з різними об'ємами мозку, включно із загальним об'ємом мозку, об'ємом сірої речовини, об'ємом білої речовини і високим об'ємом спинномозкової рідини. Було встановлено, що подагра чинить такий самий вплив на глобальний об'єм сірої речовини, як і старіння на два роки.

Конкретні ділянки мозку, на які подагра вплинула, включали мозочок, середній мозок і ділянки білої речовини, такі як склепіння мозку. Подагра і високий рівень уратів у сироватці крові були також пов'язані з підвищеним відкладенням заліза в структурах базальних гангліїв, а саме в двосторонньому путамені і хвості. Це накопичення заліза може бути спричинене запаленням, пов'язаним із подагрою, або порушенням виведення заліза із сечею.

Було встановлено, що подагра підвищує ризик розвитку деменції, зокрема судинної деменції, причому найвищий ризик виникає протягом перших трьох років після постановки діагнозу подагри. Крім того, подагра була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона та ймовірного есенціального тремору.

Ці результати являють собою перший доказ зв'язку подагри з нейродегенеративними захворюваннями за допомогою нейровізуалізаційних досліджень. Однак класичні візуалізаційні маркери хвороби Альцгеймера або судинної деменції не були виявлені в мозку пацієнтів із подагрою.

Ці результати мають важливе значення для лікарів, які лікують пацієнтів із подагрою, оскільки профілактичне лікування подагри може також знизити ризик розвитку нейродегенеративних захворювань у майбутньому. Крім того, дослідження проливає світло на різні шляхи, що беруть участь у розвитку нейродегенеративних захворювань, відкриваючи нові можливості для виявлення нових терапевтичних мішеней.

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