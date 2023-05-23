Інсайти з археологічних розкопок: розкрито секрети пивоваріння залізного віку в кельтській Франції

Дослідники виявили залишки поселення залізного віку, де виробництво пива відігравало центральну роль, а також розкрили рецепти поєднання унікальних інгредієнтів та інноваційних технологій для виготовлення своїх стародавніх напоїв.

У сфері напоїв Франція має репутацію країни-виробника вина. Проте в далекій епосі, відомій як залізний вік, жителі цієї землі займалися виробництвом пива. Нещодавні археологічні дослідження в Рокепертузі, розташованому в регіоні Прованс поблизу південно-східного середземноморського узбережжя Франції, пролили світло на процес виготовлення пива того часу, пише Serious Eats.

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Приблизно з 1400 до 750 року до н. е., що охоплює період від пізньої бронзи до пізнього залізного віку, місцева громада вирощувала різні зернові культури, придатні для давнього виробництва пива, зокрема ячмінь, просо та полбу. Хоча ячмінь є найбільш впізнаваним зерном для нас сьогодні, всі три культури відігравали певну роль у пивоварінні тієї епохи.

Спочатку, у 19 столітті, Рокепертуза вважалася кельтським релігійним центром, насамперед через знахідку дивовижних статуй на цьому місці. Однак нещодавні розкопки та аналіз змусили вчених переоцінити це припущення, вказуючи на те, що це місце, найімовірніше, було звичайнісіньким сільським поселенням.

Одним із визначних аспектів Рокепертузи є відкриття того, що мешканці залізного віку не лише вирощували ячмінь, але й варили з нього пиво. Перш ніж заглибитися в археологічні знахідки, варто дослідити основи пивоваріння.

Ячмінь, знайдений на місці розкопок, був шестирядного сорту, що позначає розташування зерен на рослині. Хоча сучасні пивовари віддають перевагу дворядному ячменю через вищий вміст крохмалю, шестирядний ячмінь все ще використовують багато великих комерційних пивоварень.

Проте сам по собі ячмінь не перетворюється на пиво автоматично — для цього потрібен процес солодження. Під час солодження зерно замочують у воді, щоб ініціювати проростання, а потім сушать для отримання солоду. У сучасному пивоварінні фаза сушіння зазвичай відбувається в печі.

Виявляється, що пивоваріння в кельтській Франції залізного віку мало багато спільного з сучасним пивоварінням, хоча і в менших та локалізованих масштабах. Фактично, все необхідне для виробництва пива, включаючи солод, вирощувалося або перероблялося в безпосередній близькості від місця, причому більша частина цього процесу, ймовірно, відбувалася в межах житлових районів.

Особливе значення на місці Рокепертуза має наявність печі, розташованої всього за два метри від значної концентрації пророщеного і карбонізованого ячменю — по суті, в сусідній кімнаті. Цілком ймовірно, що ячмінь замочували в одній частині будівлі, а потім сушили в печі.

Через обмеження печей залізного віку, отриманий солод, ймовірно, просякнутий більш димним ароматом, порівняно з сучасними сортами. Крім того, процес пивоваріння, ймовірно, включав додаткові інгредієнти, окрім ретельно присолодженого ячменю.

Близько 500 року до н. е. в регіоні з'являються свідчення вирощування виноградної лози. Однак більшість археологів сходяться на думці, що споживання і виробництво вина було привнесено до Франції та Іспанії греками і фінікійцями, які походили зі східного Середземномор'я. З іншого боку, пиво стало місцевим напоєм задовго до того, як вино набуло популярності.

Свідчення з різних джерел показують, що пиво посідало значне місце в культурі залізного віку на більшій частині Європи. Питні роги, казани, кубки та подібні предмети, пов'язані зі споживанням пива, можна знайти в різних контекстах, зокрема в похованнях високого статусу та ритуальних похованнях. Кілька століть потому грецькі та римські письменники задокументували різні види кельтського пива та медовухи, часто висловлюючи несхвалення у порівнянні з вином.

Цікаво, що деякі кельтські племена навіть забороняли імпорт вина, яскравим прикладом чого є германські свеви та бельгійські нервії. Юлій Цезар висловив здивування з приводу цієї заборони у своїй праці "Commentarii de Bello Gallico".

Втім, зважаючи на багаті пивні культури сучасних Бельгії та Німеччини, можливо, така перевага не зовсім дивна. Ще Пліній Старший писав про нібито довговічність деяких кельтських сортів пива задовго до появи сучасного пива.

Хоча навряд чи Пліній передбачав, що кельтське пиво матиме таку виняткову довговічність, певні аспекти ранніх європейських методів пивоваріння збереглися. Подальші дослідження обіцяють відкрити додаткові відомості про стародавнє пиво, як ті, які ми могли не помітити, так і ті, які, можливо, нам пощастило залишити в минулому.

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