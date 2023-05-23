Мільярди людей під прицілом: до 2100 року на Землю обрушиться безпрецедентна смертельна спека

Нове дослідження свідчить, що до кінця століття 22% населення Землі опиниться поза зоною кліматичного комфорту.

Десятиліттями вчені попереджають, що до середини сторіччя світ зіткнеться з новими кліматичними реаліями. Однак нове дослідження передбачає, що до кінця нинішнього століття п'ята частина прогнозованого населення Землі взагалі опиниться за межею кліматичного комфорту, пише Science Alert.

Дослідники вважають, що нинішньої політики щодо обмеження глобального потепління недостатньо, і це неминуче призведе до того, що до 2100 року 22% населення нашої планети зіштовхнуться з екстремальною та потенційно небезпечною для життя спекою.

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За словами провідного автора дослідження, директора Інституту глобальних систем Ексетерського університету Тіма Лентона, вони з колегами виявили, що до кінця століття температура поверхні Землі підніметься на 2,7 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Дослідники вважають, що це неминуче призведе понад два мільйони людей, близько 22% потенційного населення Землі, далеко за межі зони кліматичного комфорту, яка дозволяла людству процвітати тисячоліттями.

Передбачається, що в цьому сценарії з безпрецедентною спекою зіткнуться жителі країн із найбільшою кількістю людей, зокрема:

Індія — 600 мільйонів;

Нігерія — 300 мільйонів;

Індонезія — 100 мільйонів;

Філіппіни та Пакистан — по 80 мільйонів.

Лентон вважає, що ці глибокі зміни придатності поверхні нашої планети для життя потенційно можуть призвести до великомасштабної реорганізації того, на яких континентах живуть люди.

Водночас дослідники зазначають, що якщо людству вдасться обмежити глобальне потепління на рівні 1,5°C, встановленого Паризьким договором щодо клімату, підписаним у 2015 році, це потенційно може зменшити кількість тих, хто ризикуватиме, до менше ніж 0,5 мільярда осіб. Дослідники зазначають, що так у зоні ризику опиняться близько 5% населення від 9,5 мільярда людей, які, як передбачається, населятимуть планету.

За словами Лентона, кліматична модель показує, що на кожнен 0,1°C потепління вище за нинішній рівень ще близько 140 мільйонів людей будуть піддаватися жахливій спеці. Зазначимо, що ще близько 40 років тому лише близько 12 мільйонів людей у всьому світі зазнавали таких екстремальних температур, проте з кожним роком, на жаль, ситуація лише погіршується.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що пекельна спека наздожене Землю протягом 5 років.