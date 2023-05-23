Чому Юпітер змінює свій колір: загадка газового гіганта розкрита

Причина постійних змін кольору смуг на Юпітері криється у самій атмосфері планети. Але без магнітного поля не обійшлося.

Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature Astronomy нове дослідження, яке було присвячене вивченню Юпітера і, зокрема, дивній зміні кольору його смуг, видимих у верхніх шарах атмосфери. Чому ці смуги змінюють колір довгий час залишалося загадкою, але вчені вважають, що нарешті знайшли відповідь, пише IFLScience.

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Юпітер можна назвати красивою і барвистою планетою, завдяки смугам різного кольору та атмосферним вихорам, які видно у його атмосфері. Власне, це одна з важливих особливостей планети, яка відрізняє Юпітер від інших планет Сонячної системи. Всі ці смуги та вихори створюються завдяки складним процесам в атмосфері планети, які можуть призводити також до зміни кольору смуг, вважають вчені. Ці зміни в атмосфері відбуваються приблизно на глибині 50 км і швидше за все пов'язані з дією магнітного поля Юпітера.

Барвисті смуги на Юпітері огинають екватор вздовж ліній широти. Там виникають темні та світлі пояси, а також можна побачити, як навколо них рухаються хмари, що переносяться надзвичайно сильними східними та західними вітрами, йдеться у дослідженні. Поруч із екватором вітер дме на схід, але далі на північ або на південь, вітер починає дмути на захід. Але ще далі на півночі чи півдні, вітри знову дмуть у східному напрямку. Але через кожні 4 або 5 років все змінюється, в тому числі і колір смуг, що оперізують Юпітер. Але чому так стається, залишалося загадкою.

Причина постійних змін кольору смуг на Юпітері у самій атмосфері планети. Але без магнітного поля не обійшлося Фото: NASA

У той же час Юпітер має дуже сильне магнітне поле, яке приблизно в 20 тисяч разів потужніше, ніж у Землі. Використовуючи дані космічного апарату "Юнона", вчені кілька років вивчали це магнітне поле і отримали уявлення про те, як воно змінюється.

За словами вчених, вони помітили хвилеподібні коливання в магнітному полі Юпітера і коли розрахували їхню періодичність, то вона відповідала періодам, які можна побачити в інфрачервоному випромінюванні Юпітера. Це випромінювання свідчить про рух атмосферних потоків. Тому, швидше за все, причиною зміни кольору смуг на Юпітері можуть бути атмосферні хвилі, які живить магнітне поле планети.

Поки що вчені точно не знають, як саме коливання магнітного поля викликають інфрачервоні зміни в атмосфері Юпітера, але це вказує на дуже складні процеси в атмосфері планети.

Раніше Фокус писав про те, що апарат "Юнона" зміг близько підлетіти до супутника Юпітера Іо і зробити чудові знімки її поверхні. Нагадуємо, що на цьому супутнику знаходиться найбільша кількість вулканів серед усіх планетарних тіл у Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що наземні телескопи змогли побачити рух космічного апарату, що летить до найбільшої планети Сонячної системи.