Зворотний ефект. Вчені виявили, що перероблення пластику робить його отруйнішим для людей

Нове дослідження вважає, що використання повторно переробленого пластику може призвести до захворювань печінки та щитовидної залози й навіть раку.

Компанії по всьому світу активно просувають ідею використання переробленого пластику як одного з методів захисту довкілля. Однак те, що починалося як "екологічна ініціатива", схоже, перетворилося на отруйну пастку для людей, пише Daily Mail.

У новому звіті некомерційної організації Greenpeace, яка проводить кампанії із захисту навколишнього середовища і вже близько 7 років рекламує світ без пластику, міститься попередження про те, що повторне перероблення пластику може завдати шкоди здоров'ю людини.

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Річ у тому, що деякі пластмаси містять токсичні хімічні речовини, наприклад штучний бісфенол (BPA). У процесі вторинного перероблення ці небезпечні хімічні речовини переходять у перероблений матеріал, який часто використовується для виготовлення нових пляшок, картонних коробок та інших контейнерів.

Тепер дослідники вважають, що ці токсини можуть бути надзвичайно отруйними для людей і можуть призвести до пошкодження печінки, захворювань щитовидної залози, зниження фертильності й навіть розвитку раку.

За словами керівниці пластикового проєкту Greenpeace Кейт Мелджес, ймовірно, найбільш безпечною стратегією було б відмовитися від використання одноразового пластику і замінити його іншими матеріалами. Наприклад, використовувати для цих потреб папір, бджолиний віск чи бамбук.

Понад 98 відсотків пластмас виготовляються з викопного вуглецю, нафти та газу. Фото: Boston College

У звіті Greenpeace також йдеться про те, що існує одразу кілька шляхів переробленого пластику, які накопичують токсичні хімічні речовини. По-перше, пряме зараження токсичними хімічними речовинами первинного пластику, по-друге, вилуговування токсичних речовин у пластикові відходи.

Дослідники також виявили, що шахтарі та працівники нафтових та газових родовищ, які видобувають сировину для виробництва пластику, страждають на такі захворювання як:

серцево-судинні захворювання;

хронічна обструктивна хвороба легень;

рак легенів.

Водночас ті, хто працюють на заводах з виробництва пластику, стикаються з вищим ризиком розвитку таких захворювань, як:

лейкемія;

лімфома;

ангіосаркома печінки;

рак мозку;

рак молочної залози;

мезотеліома;

зниження фертильності.

Підсумовуючи Мелджес заявила про те, що вторинне перероблення, на жаль, не може стати вирішенням кризи пластикового здоров'я, оскільки фактично є отруйною для людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили новий пластик, виготовлений не із сирої нафти.