Повторюйте не менш ніж тричі на тиждень: названо ефективний спосіб боротьби зі стресом

Дослідники наполягають, що цей спосіб принесе більше користі, ніж ванна з піною чи відпочинок із книгою.

Коли все йде не за планом і стрес буквально з'їдає, хтось запалює свічку та вирушає приймати ванну з піною або занурюється в захопливий сюжет книги. Однак, на думку дослідників, існує ефективніший спосіб впоратися зі стресом — секс із партнером тричі на тиждень спрацює набагато краще, пише Daily Mail.

За словами консультантки Трейсі Сейнсбері, часто, коли люди перевантажені роботою, стикаються з нескінченними списками завдань і почуваються пригніченими життям, їхнє сексуальне життя суттєво страждає. Проте дослідники вважають, що замість того, щоб скорочувати своє сексуальне життя, людям насправді слід приділяти йому більше часу.

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За словами дослідників, щоб почуватися більш задоволеними, нам необхідно отримувати свою "добову дозу" гормонів щастя, таких як серотонін, дофамін і "гормон обіймів" окситоцин. До того ж секс може доставити весь цей необхідний коктейль гормонів через близькість, контакт шкіри до шкіри, а також через сам акт.

За словами Сейнсбері, відомі всім дофамін, окситоцин, серотонін і ендорфіни є не лише гормонами щастя, але також і нашими гормонами стійкості, коли ми відчуваємо стрес. Тому нам слід стимулювати їх, щоб почуватися краще. Дослідниця зазначає, що секс може допомогти в цьому, а тому слід зробити його частиною своєї рутини.

Дослідниця зазначає, що не обов'язково йдеться про романтичні заняття коханням, навіть швидкий секс цілком впорається з цими поставленими завданнями. По суті, Сейнсбері пропонує бути веселими та грайливими, а також внести секс у свій щотижневий розклад.

Статистика свідчить про те, що більшість пар насправді дуже нехтують цією частиною життя. Опитування показало, що середня британська пара займається сексом лише раз на тиждень. По суті, він стоїть у списку після роботи, спілкування, кулінарії, домашніх справ і особистого життя.

Сейнсбері зазначає, що справа не тільки в самому акті, а й у контакті шкіри зі шкірою, що також підвищує рівень наших гормонів стійкості й щастя. Саме тому дослідниця наполягає, що людям необхідно зробити секс "частиною рутини". Передбачається, що це допоможе впоратися зі стресом, а також налагодити здорове статеве життя.

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