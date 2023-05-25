Щось не дає нам заснути годинами: вчені розповіли, чого точно не варто робити перед сном

Кофеїн і опівнічні застілля порушують наш сон, проте дослідники вважають, що ще дещо може гарантувати неспокійну ніч.

Відомо, що здоровий сон життєво необхідний людині. Безсоння та неспокійні ночі впливають на наш організм, тривожність і загальний стан стресу. Як правило, дослідники радять відмовитися від використання електроніки, кофеїну та алкоголю, щоб гарненько виспатися. Проте нове дослідження припускає, щ ще дещо може відкласти наш сон на години, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчених із Університету Дюка взяли участь понад 50 000 осіб. Дослідники виявили, що публікації в соціальних мережах незадовго до сну можуть суттєво збільшити час засинання — у середньому реципієнти засипали на 3 години пізніше.

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Дослідники провели аналіз і виявили, що ті, хто публікує пости в соцмережах менш ніж за годину до сну, майже вдвічі частіше лягають спати пізніше. Ба більше, вчені виявили, що ті, хто публікував більш ніж один пост, із більшою ймовірністю не спали до глибокої ночі, ніж ті, хто запостив лише один раз.

За словами керівника дослідження, фахівця з даних доктора Вільяма Меєрсона, вони з колегами виявили, що лайки та коментарі викликають викид адреналіну, який блокує гормони сну. Крім того, раніше дослідники вже довели, що дія синього світла наших телефонів також порушує наш цикл сну.

Учені припускають, що в розміщенні публікацій перед сном важливу роль відіграють відразу кілька факторів: по-перше, світло від екранів наших телефонів, яке порушує циркадні ритми, по-друге, очікування реакцій на публікацію.

Під час дослідження вчені вивчили дані 51 000 осіб, які користуються Reddit. Загалом дослідники переглянули понад 230 мільйонів постів, розміщених користувачами у період із 2005 по 2021 роки. Далі вчені використали тимчасові мітки на повідомленнях для створення моделі оцінки часу сну реципієнтів.

Потім вони врахували дані, коли користувачі публікували повідомлення протягом години після їхнього середнього відходу до сну в порівнянні з ночами, коли вони публікували пости набагато раніше. Це зрештою дозволило їм з'ясувати час, на який пізні публікації в соцмережах відкладали час відходу до сну.

Результати свідчать про те, що коли пости публікувалися раніше, лише близько 6% реципієнтів продовжували постити щось пізно вночі. Коли користувачі розміщували один пост пізно ввечері, близько 10% продовжували публікувати пости після можливого часу сну. Однак коли пізніх постів було два й більше, близько 23% користувачів засинали пізніше.

За словами дослідників, у середньому публікації незадовго до сну відкладали час відходу до сну на 1-3 години.

Відомо, що із заходом сонця рівень гормону сну мелатоніну в нашому мозку починає підвищуватися, викликаючи сонливість. Однак вплив синього світла від екрана телефона здатний придушити викид цього гормону. Крім того, публікації в соціальних мережах змушують людей також чекати реакцій на свої пости, отже, наша розумова активність і пильність підвищується, що ускладнює розслаблення та відкладає час відходу до сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.