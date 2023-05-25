Бурхлива діяльність в атмосфері Урану: вчені виявили приховане природне явище

Науковці з NASA вперше отримали доказ того, що над північним полюсом Урану існує полярний циклон.

Вчені використали наземний радіотелескоп Very Large Array для вивчення сьомої планети Сонячної системи. Внаслідок дослідження вони виявили в атмосфері планети існування над його північним полюсом полярного вихору. Цей вихор складається із відносно теплого повітря, що доводить існування над північним полюсом планети циклону. Таким чином, спостереження показують, що Уран насправді має значну атмосферну активність, пише Space.

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Нове відкриття вчених із NASA підтверджує той факт, що на всіх планетах Сонячної системи, окрім Меркурія, існують атмосферні вихори над полюсами. Але способи формування трохи відрізняються від планети до планети.

До цього відкриття вважалося, що атмосфера Урану спокійніша, адже було відомо лише про існування полярного атмосферного вихору над південним полюсом планети. Це відкриття було зроблено ще в 1986 після вивчення даних космічного апарату "Вояджер-2".

Тоді апарат виявив, що над південним полюсом Урана швидкість вітру змінюється і може сягати 900 км/год. Ці дані дозволили зробити висновок, що тут формується атмосферний вихор з повітря що циркулює.

Таким Уран побачив у 1986 році космічний апарат "Вояджер-2" Фото: NASA

Але "Вояджер-2" не зміг вивчити північний полюс Урану, щоб вчені могли переконатися в тому, що такий самий полярний вихор присутній і тут. Врахувавши той факт, що до Урану не наближався більше жоден апарат, усі спостереження за планетою ведуться із Землі. Але Уран обертається навколо Сонця з нахилом осі майже 98 градусів, тобто практично лежить на боці. Тому довго вчені могли спостерігати лише екваторіальну частину Урану.

Повний оберт навколо Сонця крижаний гігант робить за 84 земні роки і кілька десятиліть полюси планети були приховані від огляду з Землі. І лише 8 років тому північний полюс планети став доступним для вивчення. Про те, що на Урані над його північним полюсом може формуватися циклон, вперше вчені дізналися з даних космічного телескопа Габбл, який проводив спостереження за планетою у 2018 та 2022 роках.

Три зображення Урану, що показують його яскраву полярну шапку, яка виглядає білою, зеленою та синьою на цих оброблених зображеннях, зроблених у мікрохвильовому світлі Фото: NASA

Але нові спостереження за допомогою радіотелескопа Very Large Array дозволили вченим заглянути глибше в атмосферу Урану, ніж будь-коли. В результаті вдалося вивчити циркуляцію повітря над північним полюсом Урана і виміряти зміну температури в атмосферному вихорі. Виявилося, що в центрі вихору знаходиться тепліше повітря, ніж у навколишній атмосфері (тут температура може знизитися до 224 градусів за Цельсієм). Це означає, що над північним полюсом Урану є циклон. До речі, дуже схожий циклон раніше астрономи виявили і на Сатурні.

Якщо на Землі такі циклони формуються над водою і складаються з водяної пари, то на Урані, де немає рідкої води, вони складаються із замерзлого метану, аміаку та сірководню. Але найголовніше, якщо на Землі циклони можуть переміщатися, то на Урані цей циклон прикріплений до полярного регіону. Але багато характеристик цього атмосферного явища поки що залишаються загадкою.

Вчені хочуть продовжити вивчення цього полярного вихору на Урані, щоб дізнатися, чи змінюється він з часом і як саме. І звичайно ж, астрономи хочуть ще глибше зазирнути в атмосферу планети, щоб зрозуміти всі її особливості.

Нагадуємо, що космічний телескоп Вебб нещодавно надав нові знімки Урана, на яких особливо чітко видно його кільця та супутники, як уже писав Фокус.