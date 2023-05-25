Примарний борт N47BA: літак 4 години летів над США, поки всі всередині були мертві або непритомні

Востаннє пілоти вийшли на зв'язок через 6 хвилин після зльоту, пізніше зв'язатися з ними не вдалося.

Ця загадкова та трагічна історія сталася 25 жовтня 1999 року, коли літак майже чотири години кружляв над США та ледь не перетнув кордон із Канадою, поки всі в його салоні були непритомні або мертві, пише IFLScience.

Learjet 35, зареєстрований як N47BA, був невеликим приватним літаком, на борту якого разом із двома пілотами було 6 осіб. Серед пасажирів були легенда PGA Пейн Стюарт, колишній футбольний захисник Роберт Фрейлі, президент гольф-агентства Стюарта Van Arden і Брюс Борланд, архітектор полів для гольфу з компанії Джека Ніклауса. У кабіні пілотів були Майкл Клінг і Стефані Бельгарріг. Відомо, що вони вилетіли з Орландо, штат Флорида, і повинні були приземлитися в Далласі, штат Техас.

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Зазначимо, що цей політ був приватним і не мав тривати понад три години. Проте вже за 6 хвилин після зльоту щось пішло не так. Борт злетів без пригод і почав підйом на затверджену висоту 11 900 метрів над морем. На висоті 7000 метрів пілот вийшов на зв'язок і повідомив, що все гаразд, проте це був останній контакт, який вдалося встановити з бортом.

Через 6 хвилин оператори зробили ще одну спробу зв'язатися з літаком, проте безрезультатно. Декілька подальших спроб також не дали результату, а тому в ситуацію втрутилися ВПС США. Поблизу борту опинився F-16, який і вилетів на перехоплення для візуального огляду.

Тоді полковник Олсон, який перебував за штурвалом F-16, не виявив видимих пошкоджень літака та повідомив про те, що борт слідує по прямому курсу, проте він не зміг зазирнути всередину кабіни пілотів, оскільки вікна виявилися не прозорими — вони ніби були вкриті конденсатом або льодом.

Передбачається, що Пентагон і влада Канади були готові ліквідувати літак, щоб він не впав на якийсь населений пункт. Однак, зрештою, це твердження оскаржили та заявили, що це не варіант.

Зазначимо, що на борту N47BA було палива всього на 4,5 години польоту, а тому незабаром воно закінчилося, і літак почав знижуватися по спіралі. Свідки катастрофи стверджують, що він був повністю не керований і мчав до землі майже на надзвуковій швидкості. Зрештою, літак розбився на рівній поверхні в Південній Дакоті, внаслідок чого сам борт був повністю знищений, а на землі залишилася величезна вирва.

Що ж насправді сталося? Вивчивши чорні ящики літака, дослідники вважають, що за кілька хвилин після останнього сеансу зв'язку відбулася розгерметизація салону. На жаль, експерти досі не розуміють, як і наскільки швидко це сталося. Однак екіпаж і пасажири не отримали додатковий кисень у достатній кількості і в результаті втратили свідомість через гіпоксію.

Зазначимо, що в разі швидкої або поступової розгерметизації салону люди на борту зазнають когнітивних порушень і втрачають свідомість через зниження рівня кисню в салоні. Мабуть, саме це й вивело з ладу пілотів. Поки в літака не закінчилося паливо, автопілот підтримував висоту й прямий курс, але після цього політ став вже неможливим.

Донині експерти так і не змогли розгадати таємницю розгерметизації літака, але записи чорної скриньки свідчать про те, що в останні хвилини та навіть години польоту в салоні ніхто не спав. Можливо, всі члени екіпажу були непритомними або померли невдовзі після останнього контакту.

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