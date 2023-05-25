Космос і глибокий космос: у чому насправді різниця між цими поняттями

Космічний простір і глибокий космос — що ж знаходиться далі?

Такі поняття, як космос, космічний простір і глибокий космос, часто вважаються синонімами. Але насправді з-поміж них існують відмінності. Отже, у чому різниця між ними? Про це пише Live Science.

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Вперше термін космос стали використовувати для позначення всього простору, що знаходиться за межами Землі ще наприкінці 17 століття. Але масово його почали використовувати, як і поняття глибокий космос лише на початку 20 століття.

За словами вчених, терміном космічний простір або ближній космос позначають весь простір, який знаходиться за межами нашої планети і знаходиться близько до навколоземної орбіти на висоті 160 км. Космосом можна вважати весь простір, що знаходиться в межах відстані до Місяця. А все, що знаходиться за орбітою Місяця і навіть за межами Сонячної системи, вважається глибоким космосом.

Але з іншого боку, для спрощення розуміння всього, що знаходиться і відбувається за межами нашої планети, часто використовують термін космос. Він є універсальним та поєднує в собі і ближній, і глибокий космос.

Звичайно ж, люди почали вивчати спочатку ближній космос, тому що людству довелося спочатку подолати земну гравітацію і відправити перші супутники, а потім і перші космічні ракети за межі Землі.

Наприкінці 50-х років минулого століття вчені створили невидиму лінію над поверхнею планети, яка проходить на висоті приблизно 100 км і називається лінією Кармана. Ця лінія якраз і відокремлює Землю від космосу. Тобто все, що вище за цю лінію можна вважати космічним простором.

Наприкінці 50-х років минулого століття вчені створили невидиму лінію над поверхнею планети, яка проходить на висоті приблизно 100 км і називається лінією Кармана. Ця лінія якраз і відокремлює Землю від космосу Фото: NASA / Terry Virts

Але насправді на висоті 100 км помітити будь-які зміни неможливо. Технічно лінія показує, що на цій висоті літак може летіти з певною швидкістю через атмосферу Землі, яка дозволить вийти на навколоземну орбіту. Тобто у космос.

Вже понад 70 років люди відправляють за лінію Кармана як супутники, так і космічні ракети і, звичайно ж, у ближньому космосі розташована Міжнародна космічна станція, а також багато космічних телескопів.

Після того, як люди доставили перші апарати на Місяць, а потім висадилися на супутнику Землі, почалася нова ера в космічних дослідженнях. Вчені вирішили вивчати глибокий космос, тобто інші планети та їхні супутники у нашій Сонячній системі. На сьогодні у глибокий космос було запущено приблизно 200 різноманітних дослідницьких місій.

Найдальшим апаратом, який летить у глибокому космосі, є "Вояджер-1", запущений ще наприкінці 70-х років минулого століття. Він давно покинув Сонячну систему і зараз летить на відстані більш ніж 22,5 млрд км від Землі.

Але насправді, незважаючи на те, що розташування цього космічного апарату можна вважати глибоким космосом, для цього існує інший термін — міжзоряний простір. Це ділянка космосу, розташована між різними зірковими системами.

Отже, ближнім космосом або просто космічним простором вважається ділянка, яка знаходиться в межах відстані від Землі до Місяця, тобто приблизно 480 тисяч км. А ось космічний телескоп Вебб, що літає на відстані 1,6 млн км від Землі, знаходиться вже в глибокому космосі.

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