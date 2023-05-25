Рідкісні скульптури римських богів знайшли в римській лазні в Карлайлі: археологи вражені (фото)

Команда археологів-волонтерів зробила дивовижне відкриття під час нещодавніх розкопок у римській лазні Карлайлського крикетного клубу, виявивши рідкісні скульптури римських богів, приховані протягом століть.

Археологи-волонтери натрапили на пару рідкісних скульптур, що представляють римських божеств. Ці добре збережені артефакти з пісковика, які, як вважають, походять приблизно з 200 року нашої ери, знайдені на краю колишньої римської дороги, що прилягає до Адріанового валу. Скульптури, що здіймаються на дивовижну висоту 3,5-4,5 метри, колись були невіддільними частинами більших, повноцінних фігур, пише BBC News.

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Провідний археолог Френк Джікко висловив своє здивування, назвавши скульптури "унікальними і безцінними". Відкриття цих надзвичайних знахідок поповнило колекцію з понад 1 000 артефактів, виявлених на цьому місці з 2021 року, яка включає кераміку, зброю, монети та напівкоштовне каміння. Деякі з цих знахідок визнані такими, що мають "міжнародне значення". Однак масштаби цієї нещодавньої знахідки перевершують все, з чим стикався Джікко за свою тридцятирічну кар'єру археолога.

Джікко визнав, що в той час як під час розкопок лазень зазвичай знаходять фігурки, скульптури такого масштабу трапляються вкрай рідко. Насправді такі випадки майже не задокументовані у Британії, і, ймовірно, налічують не більш як кілька прикладів. Знахідка не лише захопила волонтерів, які беруть участь у проєкті, але й викликала ентузіазм серед досвідчених професіоналів, що свідчить про її винятковий характер.

Скульптури, що здіймаються на дивовижну висоту 3,5-4,5 метри, колись були невіддільними частинами більших, повноцінних фігур Фото: STUART WALKER PHOTOGRAPHY/PA WIRE

Проєкт розкопок під назвою "Uncovering Roman Carlisle" — це спільна робота Ворделла Армстронга, Камберлендської ради та Карлайлського крикетного клубу. Він отримав фінансову підтримку, що дозволило продовжити дослідження цього місця. У січні під час розкопок знайшли понад 30 напівкоштовних каменів, що ще більше підвищило історичну цінність цього місця.

Кульмінацією восьмирічних археологічних досліджень стане виставка, яка відбудеться наступного року у відомому Британському музеї в Лондоні. На виставці представлять чудові експонати, знайдені під час попередніх розкопок, що дасть змогу отримати повне уявлення про багату римську спадщину Карлайла.

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