Палеонтологічні дива та зухвалі подвиги: Рой Чепмен Ендрюс як реальний праобраз Індіани Джонса

Життя та експедиції Роя Чепмена Ендрюса, справжнього шукача пригод, наповнені неймовірними подвигами та авантюрами. Саме він надихнув на створення культового персонажа Індіану Джонса.

Відомий своїми безстрашними подвигами, легендарний доктор Генрі Волтон "Індіана" Джонс молодший став одним із найзнаковіших персонажів вигаданої історії. Індіана Джонс втілює в собі сутність зухвалого археолога, про якого знято п'ять фільмів, безліч відеоігор і безліч романів. Цікаво, що цей вигаданий персонаж черпає натхнення в реальному житті натураліста і шукача пригод Роя Чепмена Ендрюса, чиї захопливі пригоди залишили незабутній слід, пише Forbes.

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Ендрюс народився 26 січня 1884 року в місті Белойт, штат Вісконсин, і з юних років виявляв ненаситну цікавість. Його юні роки присвячені подорожам по лісах, полях і прилеглих водоймах, де він відточував свої здібності до стрільби.

Виявляючи дивовижну здатність до самоосвіти, Ендрюс занурився в мистецтво таксидермії, використовуючи доходи від цього заняття для фінансування свого навчання в коледжі Белойт. Попри його палке бажання отримати посаду в шанованому Музеї природної історії в Нью-Йорку, відсутність вільних наукових посад була проблемою.

Не заспокоївшись, Ендрюс продемонстрував свою непохитну рішучість, висловивши готовність узяти на себе навіть роль хранителя. Так його прийняли на роботу прибиральником і помічником таксидерміста.

Вранці він старанно мив підлогу в музеї, а вдень чистив кістки і збирав скелети в таксидермічній лабораторії. Балансуючи між роботою і навчанням, Ендрюс здобув ступінь магістра мистецтв з мамології в Колумбійському університеті. Зрештою, його палка відданість справі була винагороджена постійною посадою в музеї, він піднімався кар'єрними сходами, аж поки не обійняв престижну посаду директора.

У лютому 1907 року Ендрюс вирушив у свою першу експедицію, рушійною силою якої стала місія з вилучення скелета кита, викинутого на берег Лонг-Айленда. Музей природної історії прагнув роздобути цей дивовижний екземпляр для публічного показу.

Натхнений цим успіхом, Ендрюс вирушив у низку амбітних подорожей до Індонезії, Японії та Китаю, збираючи по дорозі рідкісні екземпляри тварин.

У 1916 році Ендрюс і його безстрашна команда взяли курс на незвідані території Центральної Азії, вирушивши в пустелі. Під час подорожі пустелею Гобі Ендрюс втратив орієнтацію, і саме під час цієї дезорієнтації фотограф експедиції Джон Б. Шекельфор випадково натрапив на край урвища, де його увагу привернула безліч скам'янілостей — скарбницю кісток динозаврів і ссавців, а також виявили велике яйце, яке, ймовірно, належить загадковому виду, схожому на страуса.

Однак радість команди була недовгою, оскільки буря, що насувалася, змусила їх поспішно ретируватися. Пройдуть роки, перш ніж Ендрюс зможе повернутися і почати перші наукові розкопки цієї чудової знахідки.

Будучи талановитим оповідачем, Ендрюс поділився своїми дивовижними історіями з усім світом. Ендрюс розповів про своє вроджене покликання: "Я народився, щоб стати дослідником… Мені ніколи не потрібно було ухвалювати жодних рішень. Я не міг займатися нічим іншим і бути щасливим".

Співзвуччя між серією фільмів про Індіану Джонса і життям Роя Чепмена Ендрюса стає очевидним під час вивчення безлічі спільних елементів. Представлений у першому фільмі, доктор Джонс вирушає в подорож, що дзеркально відображає пригоду Ендрюса в Азію.

Обидві фігури демонструють високу майстерність верхової їзди, а їхніми відмінними рисами є револьвер Джонса і фетровий капелюх. Примітно, що на численних фотографіях Ендрюса він зображений у крислатому капелюсі, що викликає аналогічну ауру.

У своїх інтерв'ю шановний продюсер Джордж Лукас і знаменитий режисер Стівен Спілберг розповіли, що сага про Індіану Джонса черпає натхнення зі спогадів про пригодницькі програми та оповідання з журналів, поширених у 1930-1940-х роках. Багато з цих історій натхненні хроніками подорожей, написаними натуралістами кінця 19-го і початку 20-го століть, серед яких був і Ендрюс.

Раніше Фокус писав, чому тіло матері сучасної фізики поховане у свинцевій труні. Марія Кюрі, видатна постать у галузі науки, відома своїми революційними дослідженнями радіоактивності. Однак роботи Кюрі з радіоактивними елементами, такими як полоній і радій, вийшов за межі наукових досягнень і вплинув на її фізичне самопочуття.

А також ми розповідали про виявлені артефакти, пов'язані із загубленим королівством з міфів. Ліонесс, земля овіяна легендами, викликає постійні суперечки про її існування, не залишаючи осторонь науковців та археологів.