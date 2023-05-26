Проспати політ на Марс. Учені вперше успішно протестували штучну гібернацію

Якщо нове відкриття можна буде застосувати до людей, польоти в глибокий космос будуть менш проблематичними.

Учені змогли ввести в стан штучного анабіозу гризунів, які в природі ніколи не впадають у сплячку. В людей може бути така ж прихована особливість, активувавши яку людину також можна ввести в такий самий стан. Це допоможе вирішити проблеми далеких космічних польотів, на які можуть піти роки, пише The Guardian.

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У деяких фантастичних фільмах і книгах космічні мандрівники поринають у сплячку, щоб пережити дуже довгий космічний політ. Згідно із сучасними науковими уявленнями, на політ до найближчих зірок можуть піти роки й навіть десятиліття. Але якщо людина перебуватиме в стані штучного анабіозу, то такий політ можна буде перенести набагато легше.

Учені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, що в США, провели унікальний експеримент на гризунах, і виявилося, що штучну сплячку можна викликати у тварин, які в природі не впадають у стан анабіозу.

Дослідники виявили нейрони в області мозку гризунів, зокрема мишей і щурів, яка називається преоптична область гіпоталамуса, і виявилося, що вони беруть участь у регуляції температури тіла та метаболізму під час анабіозу. Як показало дослідження, ці нейрони можна активувати за допомогою ультразвуку, що призведе до того, що гризуни впадають у штучну сплячку.

Коли вчені провели стимуляцію особливих нейронів у мозку мишей, то температура їхнього тіла знизилася приблизно на 3 градуси за Цельсієм. Також у цих гризунів змінився обмін речовин, а серце сповільнило свій ритм майже вдвічі. Постійна подача ультразвукових сигналів у мозок мишей дозволила тримати їх у стані штучного анабіозу протягом доби. Коли експеримент було припинено, всі миші прокинулися.

Якщо нове відкриття можна буде застосувати до людей, то польоти в глибокий космос будуть менш проблематичними Фото: NASA

Після цього було проведено такий самий експеримент на щурах, але їхня температура тіла знизилася на 1 градус за Цельсієм, але також відбулися зміни в обміні речовин і серцебитті, що призвело до того, що тварини також впали у сплячку.

Учені вважають свої результати справжнім науковим проривом і тепер хочуть провести дослідження на більших тваринах. Автори дослідження вважають, що в мозку людини також ховаються подібні нейрони, які можна стимулювати ультразвуком, щоб викликати штучний анабіоз.

За словами Хонг Чена з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, астронавти в майбутньому могли б носити спеціальні пристрої на голові для впливу на гіпоталамус у мозку. Це також може призвести до зниження температури тіла, повільнішого обміну речовин і сповільненого биття серця. Як результат, астронавти зможуть увійти в стан штучного анабіозу. Виведе їх із цього стану той самий пристрій, який надсилає інші сигнали в мозок.

За словами Мартіна Ястроха зі Стокгольмського університету, що у Швеції, який не брав участі в експерименті, шанси на те, що подібна технологія може бути застосована до людей, дуже високі. Вчений вважає, що є можливість того, що в мозку людини залишилася після сотень тисяч років еволюції особливість, яка відповідає за перехід у стан сплячки.

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