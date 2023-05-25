Земля отримала інопланетний сигнал із Марса: будь-хто може спробувати його розшифрувати

Тепер вчені та кожен охочий мають можливість розшифрувати закодоване повідомлення.

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Вчені з організації Інститут SETI, США, яка займається пошуком позаземного розуму, розпочали реалізацію проєкту під назвою A Sign in Space. Для цього з орбіти Марса космічний апарат відправив на Землю закодований сигнал, що імітує повідомлення від потенційних інопланетян. Це повідомлення допоможе людям підготуватися до прийому справжнього сигналу від позаземної цивілізації. Розшифровкою сигналу займатимуться не лише вчені, до цього процесу може приєднатися кожен охочий, пише Space.

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Увечері в середу, 24 травня, космічний апарат Trace Gas Orbiter, який літає навколо Марса, відправив на Землю зашифроване послання, яке імітує повідомлення від потенційної позаземної цивілізації. 16 хвилин сигнал летів до Землі і його було прийнято трьома радіообсерваторіями.

Як уже писав Фокус раніше, Інститут SETI вирішив підготувати таким чином і вчених, і громадськість до того, що колись люди таки отримають сигнал від інопланетян і потрібно організувати спільну роботу щодо його аналізу та розшифровки.

Космічний апарат Trace Gas Orbiter, що літає навколо Марса, відправив на Землю зашифроване послання, яке імітує повідомлення від потенційної позаземної цивілізації Фото: ESA

Керівником проєкту A Sign in Space виступила Даніела де Пауліс, яка працює як в Інституті SETI, так і в обсерваторії Грін Бенк, США. До речі, радіотелескоп цієї обсерваторії був одним із трьох на Землі, який прийняв сигнал із орбіти Марса.

"Я вважають, що отримання сигналу від інопланетян буде дуже важливим моментом в історії людства. Наш проєкт дає унікальну можливість провести своєрідну репетицію цієї події, підготується до того, що ми отримаємо у майбутньому справжній інопланетний сигнал. Головне, треба об'єднатися всім разом у межах глобального співробітництва, щоб провести аналіз та розшифровку цього повідомлення. Це те, що ми повинні будемо зробити, коли на Землю прийде повідомлення від позаземного розуму", — де Пауліс.

Вчені вже обробили отримане повідомлення і тепер воно доступне для завантаження на сайті проєкту. Кожен охочий може завантажити це повідомлення, спробувати розшифрувати його, а потім свої результати потрібно завантажити назад на сайт.

За словами вчених з Інституту SETI, експеримент із відправкою інопланетного сигналу дає можливість дізнатися, як фахівці з пошуку позаземного розуму у всьому світі зможуть працювати разом.

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