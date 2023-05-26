Атлантида Північного моря: знайдено докази існування затонулого поселення з легенд (фото)

Під мулистим узбережжям північної Німеччини увагу археологів привернула дивовижна знахідка затонулої середньовічної церкви, яка відкрила давно втрачену сторінку історії.

Археологи натрапили на руїни середньовічної церкви, загубленої на глибині понад шість століть тому. Ця затоплена реліквія, відома як Рунгольт, лежить у Вадденському морі — величезній ділянці припливно-відпливних піщаних і мулистих рівнин, що простягається від Нідерландів до Німеччини, пише IFLScience.

Це затонуле поселення, яке часто називають "Атлантидою Північного моря", знайшло свою долю у 1362 році н. е., піддавшись нещадному гніву бурхливого штормового припливу. Спочатку відкинуте як просто місцева легенда, тепер матеріальні докази підтверджують існування Рунгольта і його нещасливу загибель.

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Нещодавно команда археологів провела комплексне дослідження, яке привело їх до залишків церкви Рунгольт. Використовуючи низку геофізичних методів візуалізації, вони ретельно дослідили величезну територію площею 10 квадратних кілометрів підступних мулистих флювіальних відкладень.

Їхні зусилля виявили двокілометровий ланцюг середньовічних терпів — штучних насипів, збудованих для захисту поселень від бурхливих припливів і відливів. Серед цих терпів команда виявила фундаменти величної споруди, розміром приблизно 40 на 15 метрів, яка, безсумнівно, слугувала церквою.

Серед цих терпів команда виявила фундаменти величної споруди, розміром приблизно 40 на 15 метрів, яка, безсумнівно, слугувала церквою Фото: Justus Lemm

Доктор Бенте Свен Майхчак, археолог з відомого кластеру передового досвіду ROOTS при Кільському університеті, зазначив: "Ця знахідка стає частиною видатного масиву великих церков у Північній Фризії".

Доктор Денніс Вілкен, геофізик з Кільського університету, додав: "Ідентифікація та картування прихованих залишків поселень під мулистими флювіями охоплює значну територію і здійснюється за допомогою різних геофізичних методів, таких як магнітна градієнтометрія, електромагнітна індукція та сейсміка".

Існує велика підозра, що церква відігравала центральну роль у жвавому місті Рунголт. Історичні свідчення описують середньовічне поселення як успішний торговий центр, що кишів купцями, які обмінювалися рибою, сітками та устрицями посеред жвавих вулиць, прикрашених тавернами, борделями, вуличними музикантами, заїжджими дворами та церквами.

Однак цей яскравий гобелен обірвався трагічно в січні 1362 року, коли руйнівний шторм спустошив Німеччину, Англію, Нідерланди та Данію. Відомий у Німеччині як "Grote Mandrenke", що означає "Велике потоплення людей", а в Англії — "Великий вітер", цей катастрофічний шторм задокументував анонімний монах у "Хроніці Аноніма Кентерберійського".

Там він яскраво описує доленосні події, розповідаючи: "Близько години вечірньої служби того дня в Англії здійнялися жахливі бурі і вихори, яких ніколи раніше не бачили і не чули, внаслідок чого будинки і споруди здебільшого впали додолу, а деякі інші, з яких силою вітру зірвало дахи, залишилися в зруйнованому стані".

Окрім поодиноких письмових свідчень, матеріальних залишків цього катастрофічного шторму дуже мало. З усім тим дослідження, подібні до цього, надають переконливі докази того, що фізичні сліди цієї історичної катастрофи зберігаються, мовчки свідчачи про руйнівні сили, які перекроїли землю і затопили колись процвітаюче місто Рунгольт.

Раніше Фокус писав про затонулі кораблі династії Мін, повні стародавніх скарбів та артефактів. Дослідники відкрили дивовижну скарбницю реліквій і порцелянових предметів з двох корабельних аварій.

А також ми розповідали про найдревнішу знахідку Ізраїля: шторми виявили римські мармурові колони на дні біля Бет-Яннаї.