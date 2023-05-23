Археологи виявили затонулі кораблі династії Мін, повні стародавніх скарбів та артефактів (фото)

Дослідники відкрили дивовижну скарбницю реліквій і порцелянових артефактів з двох корабельних аварій, що проливає світло на історичні торговельні шляхи та культурні обміни, які формували зовнішню торгівлю Китаю за часів династії Мін.

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У глибинах Південнокитайського моря археологічне відкриття привернуло пильну увагу експертів і науковців. З дна океану підняли кораблі часів династії Мін, які слугують порталами до скарбниці реліквій та безцінних знань про багату морську історію Китаю. Розташовані на глибині близько 1500 метрів, ці безпрецедентні знахідки є першим відкриттям Китаєм обширного стародавнього місця корабельної аварії в глибоководній частині моря, пише Ancient Origins.

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Затонулі кораблі Північно-Західного континентального схилу № 1 і № 2, як їх назвали, спочатку виявила дослідницька група, пов'язана з Інститутом глибоководної науки та інженерії, філією Китайської академії наук.

Янь Ялінь, директор департаменту археології Національної адміністрації культурної спадщини, зазначив: "Добре збережені реліквії мають значну історичну, наукову та мистецьку цінність. Це надзвичайне глибоководне археологічне відкриття має потенціал для світового визнання. Знахідки слугують основним доказом існування стародавнього морського Шовкового шляху, а також революційним стрибком у вивченні китайської заморської торгівлі, мореплавства та порцеляни".

Охоплюючи величезну територію площею близько 10 000 квадратних метрів, затонулий корабель №1 зберігає приблизно 100 000 культурних реліквій, здебільшого порцелянові артефакти, які залишаються ретельно запечатаними в його глибинах. Значна частина решток корабля похована під шарами піску, в той час як певні регіони ще більше приховані під товстим триметровим шаром реліквій.

Розташований приблизно за 20 кілометрів від корабля, затонулий корабель №2 містить масив ретельно складених оброблених дерев'яних колод, доповнених меншим зібранням кераміки

Розташований приблизно за 20 кілометрів від корабля, затонулий корабель №2 містить масив ретельно складених оброблених дерев'яних колод, доповнених меншим зібранням кераміки.

На основі знайдених порцелянових артефактів експерти роблять висновок, що корабельна аварія №1, ймовірно, датується періодом правління імператора Чженде (1505-1521), тоді як корабельна аварія №2 належить до епохи імператора Хунчжи (1488-1505), обох видатних правителів династії Мін.

Серед порцелянових артефактів, знайдених на ділянці №1, виявлено різноманітні типи, включаючи синьо-білу порцеляну, селадони та кераміку. Наявність оброблених дерев'яних колод на затонулому кораблі № 2 свідчить про його роль в імпортній торгівлі, оскільки історичні китайські документи документують імпорт деревини в ту епоху.

Ці нещодавно знайдені знахідки є безцінним джерелом для розуміння динамічних історичних торговельних шляхів, які колись пролягали через Південнокитайське море. Відкриття вхідних і вихідних стародавніх кораблів в одній і тій же місцевості має величезне значення, проливаючи світло на взаємні потоки морського Шовкового шляху і просуваючи наше розуміння цієї стародавньої магістралі.

Перше комплексне підводне дослідження місць корабельних аварій офіційно розпочалося в суботу і, за прогнозами, триватиме до червня. Щоб гарантувати збереження цих дорогоцінних реліквій, точне місцезнаходження затонулих кораблів навмисно не розголошується.

В епоху морського Шовкового шляху торгівля порцеляною відігравала важливу роль у регіоні Південнокитайського моря. Порцеляна, що походила з таких відомих центрів, як Цзіндечжень у провінції Цзянсі та Лунцюань у сучасній провінції Чжецзян, стала дуже бажаним і затребуваним товаром у міжнародній торгівлі.

Південнокитайське море слугувало ключовим морським коридором, що дозволяв транспортувати порцеляну та інші товари в давнину. Порцеляна, виготовлена в таких центрах, як Цзіндечжень, вирушала в подорож від виробничих центрів до портових міст, розташованих на південному узбережжі Китаю.

Затонулі кораблі династії Мін

Звідти ці цінні вироби вантажили на кораблі, які пливли Південно-Китайським морем і врешті-решт досягали пунктів призначення, що охоплювали Південно-Східну Азію, Індійський океан та інші регіони.

Раніше Фокус писав про найбільший корабель Середньовіччя, який виявили археологи. Він продовжує розкривати нові деталі аварії та дивувати дослідників.

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