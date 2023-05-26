Знаменитий корабель-примара: куди зник увесь екіпаж корабля "Марія Целеста" 150 років тому

У 1872 році вітрильник був виявлений без єдиного члена екіпажу, він був цілим і неушкодженим, навіть вантаж залишився на його борту.

151 рік тому, а саме 5 грудня 1872 приблизно в 640 км на схід від Азорських островів в Атлантичному океані був виявлений закинутий парусний корабель, що дрейфує, під назвою "Марія Целеста". На його борту не було жодного члена екіпажу, при цьому корабель був не пошкоджений і весь вантаж зберігався в його трюмі. Цей корабель-примара виявила команда іншого британського вітрильника під назвою "Деї Грація". Куди ж подівся весь екіпаж корабля "Марія Целеста" і що з ним сталося? У дослідників є кілька теорій, пише IFLScience.

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Ще 5 листопада 1872 року вітрильний корабель "Марія Целеста" вирушив із вантажем, що складається з 1701 бареля (розмір однієї бочки) спирту з Нью-Йорка, США до Генуї, Італія. На борту, крім капітана Бенджаміна Бріггса, також перебували його дружина, його дворічна дочка і 7 членів екіпажу.

Вітрильник "Деї Грація" через 8 днів після відплиття корабля "Марія Целеста" також вирушив у плавання до Європи, і капітан цього судна Девід Морхауз вважав, що судно Бріггса мало вже прибути до Італії до 5 грудня 1872 року. Але саме в цей день він помітив за 640 км на схід від Азорських островів корабель, що дрейфував, і вирішив з'ясувати, що трапилося.

Покинута екіпажем "Марія Целеста" Фото: Wikipedia

Після зближення з "Марією Целестою" команда іншого вітрильника піднялася на борт корабля і не виявила жодної людини на борту. При цьому всі особисті речі лишилися на своїх місцях. Також було виявлено запас їжі та води на півроку плавання, а також весь вантаж. Єдине чого не вистачало, то це рятувальної шлюпки.

Той факт, що жодної людини з корабля "Марія Целеста" так і не виявили, призвело до появи численних теорій, а сам корабель отримав статус корабля-примари.

Одні дослідники припускали, що сталося якесь незрозуміле природне явище, ходили чутки, що на корабель напав загадковий морський монстр або пірати.

Існувала навіть теорія, що насправді команда "Деї Грація" здійснила піратський наліт, але це припущення було відкинуто, оскільки "Марія Целеста" була швидшим кораблем, та до того ж "Деї Грація" залишила порт тільки через 8 днів. Тому наздогнати корабель-примару було неможливо.

Теорія про те, що якісь інші пірати напали на корабель, також незабаром була відкинута, як мінімум тому, що весь вантаж та особисті речі команди залишилися недоторканими. Хоча 9 з 1701 року бочки зі спиртом виявилися порожніми.

Теорія про те, що на кораблі стався заколот також не знайшла підтверджень, адже не було жодних слідів боротьби, а з іншого боку заколотники мали висадити капітана та його родину, а самі б попливли на захопленому кораблі.

Капітан корабля "Марія Целеста" Бенджамін Бріггс Фото: Wikipedia

Водночас варто зауважити, що у трюмі корабля було виявлено невелику кількість морської води, при цьому один із двох насосів для її відкачування знаходився у розібраному стані. Нині деякі вчені дотримуються теорії, що з одним працюючим насосом капітану було важко точно оцінити кількість набраної кораблем води. Тому, коли стався шторм, цієї води почало набиратися більше, і щоб не ризикувати життям членів своєї сім'ї та команди, капітан міг ухвалити рішення про порятунок усіх на шлюпці. Про те, що шторм був вказує останній запис у судновому журналі.

Ще одна теорія свідчить, що капітан міг запанікувати після того, як стався вибух спирту, і він наказав усім евакуюватися. Але слідів горіння виявлено не було, але в той же час, як уже було сказано вище, у 9 бочках не виявилося спирту.

Малюнок корабля "Марія Целеста". Автор і рік невідомі Фото: Wikipedia

Декілька років тому вчені з Університетського коледжу Лондона вирішили перевірити цю теорію і для цього вони використовували газ бутан, поміщений у ємності на кшталт дерев'яних бочок. Експеримент показав, що спирт у бочках на кораблі міг також вибухнути, як і цей газ, але полум'я, що виникло, швидко зникло і не залишилося жодних слідів горіння. Тому вчені припустили, що саме вибух міг спровокувати капітана змусити всіх негайно покинути корабель.

Вчені вважають, що насправді весь екіпаж міг переміститися в шлюпку, тільки в якості запобіжного заходу, чекаючи буде пожежа чи ні. Але через сильний шторм швидше за все люди з корабля "Марія Целеста", які перебували у крихкому човні, загинули.

Але досі дослідники продовжують шукати розгадку таємничого зникнення екіпажу з цього корабля і шукають причини того, що насправді сталося на кораблі 151 рік тому.

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