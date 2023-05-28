Не повторюйте це вдома. Вчені розповіли, що буде, якщо торкнутися ртуті голими руками

Дослідники попереджають — попри всю свою токсичність, цей метал здатний нас здивувати.

Віками у різних куточках світу люди знали, що ртуть дуже токсична і взаємодія з нею може обернутися проблемами зі здоров'ям. Однак людям також цікаво, все невідоме і небезпечне, а тому багато хто запитує: що буде, якщо доторкнутися до ртуті голими руками? Вчені нарешті прояснили ситуацію, пише IFLScience.

Попри всю свою токсичність, до ртуті справді можна торкатися. Річ у тому, що вона не вбирається через нашу шкіру, а тому дотик до неї сам собою навряд чи може завдати шкоди людині. Ртуть має в'язкість між в'язкістю води та незбираного молока, проте вона має набагато вищу щільність. Цей метал у 13 разів щільніший за воду, тому для тих, хто вирішить взяти її у руки, дивним виявиться те, наскільки важкими виявляться всього кілька крапель ртуті на вашій долоні.

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Втім, те, що вона не вбирається через нашу шкіру, не означає, що до неї варто ставитись недбало. Якщо на шкірі є рани або порізи, ртуть потрапить у вашу кров, що може бути надзвичайно небезпечним.

Але це ще не все. Ще одна проблема полягає в тому, що дрібні краплі ртуті поділяються і перетворюються на пару. Наша шкіра може поглинати пари ртуті, тому варто бути обережними при взаємодії з цим металом. Однак найпростішим способом проникнення ртуті в наш організм та накопичення її є вдихання.

Що буде, якщо проковтнути ртуть?

За словами дослідників, хороша новина полягає в тому, що ви не помрете. Проковтування елементарної ртуті, на щастя, не зашкодить вашому організму, оскільки наш кишківник всмоктує менш як 0,01% елементарної ртуті.

Отруєння ртуттю, зазвичай, є наслідком накопичення металу через солі чи органічні сполуки. Саме тому діяльність людини, яка веде до викиду ртуті у довкілля, наприклад, спалювання вугілля чи видобуток золота, є настільки ризиковим заняттям.

Вчені зазначають, що більшість ртуті, що проковтується людиною, надходить у наш організм з риби, яка накопичила ртутні сполуки, поїдаючи дрібнішу рибу. Однак не варто поспішати відмовлятися від споживання риби. Більш ранні дослідження показали, що навіть з урахуванням накопичення ртуті ризик для здоров'я людини мінімальний, а вживання риби у цілому корисне.

Наскільки токсична ртуть?

Дослідники зазначають, що з елементарною ртуттю можна навіть обходитися голими руками, проте також існують неорганічні солі ртуті, які здатні роз'їдати шкіру, очі та шлунково-кишковий тракт людини. Проте загалом отруєння ртуттю зустрічається дуже рідко.

Як ртуть впливає організм людини?

За словами дослідників, ртуть впливає на нашу центральну та периферичну нервову систему, а також нирки. Так отруєння цим металом може призвести до таких наслідків, як:

ниркова недостатність;

тремор;

безсоння;

втрата пам'яті;

нервово-м'язові порушення;

головні болі;

когнітивна та рухова дисфункція.

Дослідження також свідчать, що отруєння ртуттю пов'язане зі зниженням інтелекту. Основними симптомами отруєння ртуттю вважаються:

м'язова слабкість;

порушення координації;

оніміння рук та ніг.

Так, учені зазначають, що ми насправді можемо торкатися ртуті голими руками, проте нам також варто пам'ятати, що її пари та з'єднання надзвичайно небезпечні для людини.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.