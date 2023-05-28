Понад 5000 років: яка цивілізація на Землі існувала найдовше, вчені відповіли

На планеті існували дуже довго лише три цивілізації, вважають вчені. Одна з них існує і зараз, але з деякими застереженнями.

Цивілізаціями, які існували протягом кількох тисяч років, традиційно називають китайську, єгипетську та месопотамську. Але яка з них існувала на планеті найдовше? Про це розповіли вчені виданню Live Science.

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За словами істориків, питання про те, яку цивілізацію вважати найбільш довготривалою, є дуже складним з кількох причин. Учені досі не дійшли єдиної думки про те, що називати цивілізацією, а також про те, коли розпочинати відлік початку та кінця цивілізації. З іншого боку, багато цивілізацій пережили періоди управління ними іноземними загарбниками. Так, не зрозуміло, чи можна вважати, що така цивілізація мала безперервний розвиток. Є ще один фактор, на який варто зважати, вважають вчені. Не завжди культура тієї чи іншої цивілізації залишалася однаковою від початку до кінця.

За словами Роуена Фледа з Гарвардського університету, США, зараз вважається, що саме китайську цивілізацію можна вважати найтривалішою на планеті. Як і в Стародавньому Китаї, так і зараз збереглася практично та ж писемність і майже ті самі традиції. Тому історики вважають, що китайська цивілізація існує вже понад 5000 років. Принаймні перша писемність та перші міста тут з'явилися вже приблизно 5200 років тому.

Велика китайська стіна Фото: Live Science

Але деякі вчені вважають, що сучасний Китай не можна співвідносити з давньою китайською цивілізацією і стверджувати, що вона існує безперервно вже протягом п'яти тисячоліть. За словами Джулії Шнайдер з Університетського коледжу Корка в Ірландії, сучасний Китай відрізняється від Китаю, який існував до 1911 року, коли припинила своє існування остання імператорська династія. А нова історія Китаю почалася з перемоги комуністів у 1949 році.

Але навіть попри це китайська цивілізація проіснувала довше, ніж інші давні цивілізації. Хоча і тут є проблема, вважає Шнайдер. Чи можна вважати різні етнічні групи, які мешкають у Китаї і часто мають культурні відмінності, як єдину цивілізацію? Це питання залишається відкритим.

Фараон Стародавнього Єгипту Рамзес III та богиня Ісіда Фото: Live Science

Що стосується цивілізацій Стародавнього Єгипту і Стародавньої Месопотамії, то зараз зазвичай вважають, що вони знаходяться на другій і третій сходинці на п'єдесталі найбільш довготривалих цивілізацій. Історики вважають, що з огляду на відрізок часу від початку правління перших фараонів у Стародавньому Єгипті і до того, як тут головну роль почало виконувати християнство, пройшло загалом майже 3500 років. Але Єгипет завойовували іноземні загарбники, тому також постає проблема з тим, чи можна вважати цю цивілізацію безперервною у своєму розвитку.

Що стосується Месопотамії, то історики вважають, що писемність, зокрема шумерська, перші міста та релігія, тут з'явилися приблизно 3200 року до н.е. А кінець цієї цивілізації у різних її формах настав приблизно у 3 столітті н.е., вважають вчені. Тобто загалом вона проіснувала приблизно 3400 років.

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