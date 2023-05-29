Під Антарктидою виявили щось, що лякає: танення льодів може породити гігантські цунамі-вбивці

Дослідження показує, що це вже відбувалося мільйони років тому і, схоже, може знову повторитися — Південний океан заполонять гігантські хвилі.

Останні десятиліття вчені попереджають, що на людство насуваються безпрецедентні зміни клімату, які можуть обернутися катаклізмами, пекельною спекою та різким підвищенням рівня моря. Проте нове дослідження вважає, що кліматичні зміни можуть призвести до зсувів під морським дном Антарктики та гігантським хвилям-вбивцям у Південному океані, пише Space.

У новому дослідженні вчені з Плімутського університету у Великій Британії пробурили керни відкладень на глибині десятків метрів під морським дном Антарктиди. Команда виявила, що близько 3 і 15 мільйонів років тому, у періоди глобального потепління, пухкі шари відкладень зісковзували в океан, утворивши смертоносні цунамі. Дослідники вважають, що гігантські хвилі мчали тоді до берегів Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

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За словами співавтора дослідження, викладача гідрографії та дослідження океану, Дженні Гейлс, насправді підводні зсуви є серйозною небезпекою. Основна проблема полягає у тому, що вони здатні викликати цунамі, які обернуться величезною кількістю жертв.

Тепер дослідники вважають, що, оскільки зміна клімату нагріває океани, ці цунамі можуть повторитися ще раз. За словами Гейлз, тепер вони з колегами вважають, що людству необхідно терміново покращити розуміння того, як глобальне потепління впливає на стабільність цих регіонів та яка ймовірність смертельних цунамі у майбутньому.

Зазначимо, що вперше свідчення давніх зсувів було виявлено біля берегів Антарктиди у 2017 році у східній частині моря Росса. Вчені виявили, що під цими зсувами знайдено шари слабких відкладень, заповнені скам'янілістю фітопланктону. Через рік вчені повернулися до цього регіону, щоб глибоко пробурити морське дно та витягти керни відкладень.

Подальший аналіз кернів показав, що слабкі верстви відкладень сформувалися близько 3 та 15 мільйонів років тому. Відомо, що в ті часи води навколо Антарктиди були на 3 градуси за Цельсієм теплішими, що призводило до розквіту водоростей, які після відмирання заполоняли морське дно живильним, але вкрай слизьким осадом. Таким чином район ставав схильним до зсувів. У холодніші періоди слизькі шари на морському дні покривалися товстими шарами гравію, доставленого льодовиками й айсбергами.

Дослідники зазначають, що точна причина минулих підводних зсувів досі невідома, але команда вважає, що вірогідною причиною є танення льодовиків внаслідок потепління клімату. Зазначимо, що масштаб і розмір стародавніх океанських цунамі досі невідомий, проте вчені вивчили два відносно недавні зсуви, які спричинили цунамі й призвели до масштабних жертв.

Першим епізодом вважається цунамі біля канадського узбережжя Ньюфаундленду, яке вбило 28 осіб, а також цунамі в Папуа-Новій Гвінеї 1998 року, коли хвилі досягли 15 метрів у висоту і зазнали життя 2 200 людей.

Раніше Фокус писав про те, що під Антарктидою та Гренландією виявили щось, що лякає: рівень моря може піднятися на всі 200%.