Через 100 років астрономи нарешті отримали чітке уявлення про шалену теорію Ейнштейна

Учені повернули до роботи особливу обсерваторію, і вона тепер працює набагато краще, ніж раніше.

Після трирічної перерви вчені в США ввімкнули детектори, здатні вимірювати гравітаційні хвилі. Це ледь помітна бриж у тканині простору часу, яка подорожує через весь Всесвіт і існування цих хвиль передбачав ще Альберт Ейнштейн понад 100 років тому, пише Inverse.

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На відміну від світлових хвиль, гравітаційним хвилям не заважають ні галактики, ні зірки, ні газ і пил, що заповнюють Всесвіт. Це означає, що їхнє вивчення допомагає дізнатися набагато більше про найдивовижніші космічні явища, пояснює Чед Ханна з Університету штату Пенсільванія, США.

Починаючи з 2020 року LIGO, лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія не працювала, бо проходила модернізацію. Вона дозволила підвищити чутливість детекторів LIGO.

Гравітаційні хвилі

Відповідно до загальної теорії відносності Ейнштейна, маса та енергія спотворюють форму простору та часу. Викривлення простору-часу визначає, як об'єкти рухаються відносно одне до одного – це те, що люди сприймають як гравітацію.

Гравітаційні хвилі з'являються внаслідок злиття чорних дір або нейтронних зірок. Цей процес викривлення простору відправляє в космос хвилі, які переміщуються як бриж на поверхні води в озері.

Обсерваторія LIGO Фото: Inverse

Перші спостереження гравітаційних хвиль

Хоча Альберт Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль ще 1916 року, понад 80 років вчені не могли підтвердити їх існування через відсутність необхідних технологій.

Тільки в 2000 році в США було побудовано обсерваторію LIGO, яка розпочала свою роботу через 2 роки. Насправді, цей об'єкт складається з двох обсерваторій, одна з яких знаходиться в штаті Вашингтон, а інша — в штаті Луїзіана. Кожна обсерваторія має форму гігантської літери L з двома "рукавами" завдовжки 4 км, що розташовані під кутом 90 градусів від центральної частини.

Протягом 8 років учені не виявили жодних ознак гравітаційних хвиль, а тому у 2010 році LIGO було закрито на модернізацію. Відкрившись у 2015-му, обсерваторія майже відразу ж виявила гравітаційні хвилі, що виникають внаслідок злиття двох чорних дір.

На початок 2020 року, перш ніж обсерваторію знову було закрито на модернізацію, вчені виявили майже 90 гравітаційних хвиль, що походять від злиття чорних дір та нейтронних зірок.

Оновлення детекторів LIGO

Внаслідок оновлення детекторів, за словами Ханни, тепер лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія може виявити слабкіші гравітаційні хвилі, чого не могла робити раніше. На початку травня LIGO розпочала короткий тестовий запуск, а вже кілька днів тому були виявлені гравітаційні хвилі, що виникають під час злиття нейтронних зірок та чорних дір.

Раніше Фокус писав про те, що астрономи виявили новий Нептун, де рік триває лише 4 дні, а температура на планеті становить приблизно 1200 градусів за Цельсієм.