Обман завдовжки 60 років. Як вчений обдурив спільноту, виставивши в колекції "рідкісний грибок"

Річард Денніс був відомий своїм незвичайним почуттям гумору, а тому вирішив пожартувати з колег, але жарт затягнувся на понад півстоліття.

Ця дивовижна історія почалася у 1953 році, коли представники громадськості з Англії та Африки надіслали до Королівських ботанічних садів (Kew Gardens) три дивовижні зразки, які виглядали як зморщені сфери та вважалися "новим видом грибів", Daily Mail.

На той час керівником відділу мікології у Королівських ботанічних садах працював Річард Денніс, який і описав зразок у 1962 році у своїй дослідницькій роботі. Дослідник відрізнявся відмінним почуттям гумору, певно, тому й вирішив пожартувати з вченої спільноти. Вчений помер у 2003 році, проте до останнього зберігав свою таємницю, хоча він і залишив багато підказок у своїй дослідницькій статті.

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У своїй статті професор Денніс дав новому "виду" назву Golfballia ambusta, що в перекладі означає "випалений м'ячик для гольфу". По суті він буквально сказав, чим насправді є ці нові дивовижні зразки. Однак замість того, щоб прямо сказати про це, він написав іронічну дослідницьку статтю і навіть дав зразкам нову назву.

Професор Денніс дав новому "виду" назву Golfballia ambust Фото: Kew Gardens

Зазначимо, що стаття професора була надрукована у Журналі гільдії К'ю і називалася "Чудовий новий рід фалоїдів у Ланкаширі та Східній Африці". Цікаво, що у своїй статті вчений описував зразки, як "нерозкрите плодове тіло", яке надзвичайно схоже на "маленькі, тверді, але еластичні кулі, що використовуються каледонцями в племінних обрядах", що проводяться за будь-якої пори року в огорожах із частково скошеної трави.

Денніс також зазначав, що, як і інші фалоїди, ці зразки мають сильний і характерний приємний запах, що нагадує старий і нагрітий каучук. Професор також пише, що смак нових зразків не зареєстрований, проте він, ймовірно, м'який і нетоксичний, оскільки плодові тіла навряд чи можуть бути небезпечними. Втім, він іронічно зауважив, що вони можуть виявитися неїстівними "через свою структуру".

Експонати досі перебувають у колекції Фото: Kew Gardens

Передбачається, що зразки, отримані Деннісом, були втрачені гравцями в гольф, потім їх через незнання спалили у багатті, а потім їх знову виявили люди. Тоді люди припустили, що ці зразки насправді можуть бути цікавими для вчених.

Цікаво, що ці три зразки досі зберігаються в колекції Kew's Fungarium, хоча зараз вона і закрита для публіки. Зазначимо, що вчені досі сперечаються, чи зразки повинні зберігатися в Королівських ботанічних садах. Однак, оскільки Денніс додав цей новий вигляд до колекції, він, ймовірно, назавжди залишиться у ній.

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