Злочини проти людства "Загону 731": виявлено японський "бункер жаху" (фото)

У глибинах китайської провінції Хейлунцзян археологи натрапили на приховану підземну фортецю — моторошний бункер, який колись слугував центром невимовних жахів в ім'я наукового прогресу та ведення війни.

Китайські археологи зробили важливе відкриття, розкопавши підземний бункер. Він слугував об'єктом для жахливих експериментів над людьми, які проводили вчені Японської імперії під час Другої світової війни. Про знахідку, розташовану поблизу невеликого міста Анда в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю, нещодавно оголосив Інститут культурних реліквій та археології провінції Хейлунцзян, пише IFLScience.

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Підземний комплекс, що складається з U-подібної структури розміром приблизно 33 метри в довжину і 20,6 метра в ширину, охоплює складну мережу взаємопов'язаних тунелів і камер. Експерти стверджують, що ця споруда слугувала лабораторією та ізоляційною зоною для "Загону 731", сумнозвісного таємного науково-дослідного підрозділу, створеного в окупованому Японією Китаї.

Вид з висоти пташиного польоту на полігон Анда, де археологи виявили підземний об'єкт з дослідження біологічної зброї Фото: Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Спочатку задуманий як підрозділ охорони здоров'я у 1930-х роках, "Загін 731" з часом перетворився на центр досліджень біологічної та хімічної зброї, використовуючи китайців, корейців, росіян та американців як піддослідних "добровільних" жертв.

Жахливі злочини проти людства, пов'язані з цим дослідницьким проєктом, важко збагнути. Під командуванням генерала Сіро Ісії жертви піддавалися брутальному видаленню життєво важливих органів і кінцівок виключно з метою вивчення крововтрат і травм.

На живих людях безжально випробовували різну зброю, зокрема гранати, вогнемети, осколкові бомби, бомби з патогенними мікроорганізмами та хімічні агенти.

Крім того, людей піддавали огидним експериментам з використанням камер низького тиску, що призводило до розриву очей, а також до ураження електричним струмом, зневоднення через палючі потоки повітря, смертельних обертань на центрифузі, ін'єкцій крові тварин і опромінення смертельними дозами рентгенівського випромінювання.

Оцінки щодо кількості жертв, спричинених "Загоном 731", різняться, але вважається, що від 3 000 до 12 000 чоловіків, жінок і дітей втратили життя внаслідок їхніх дій. Сотні тисяч людей загинули через ініціативи загону, такі як випуск інфікованих чумою тварин у населені райони.

Оцінки щодо кількості жертв, спричинених "Загоном 731", різняться, але вважається, що від 3 000 до 12 000 чоловіків, жінок і дітей втратили життя внаслідок їхніх дій Фото: Вікіпедія

На жаль, ця тривожна сторінка історії свідчить про те, що Сполучені Штати відігравали певну роль у приховуванні багатьох звірств, скоєних "Загоном 731". Після капітуляції Японської імперії у серпні-вересні 1945 року США таємно надали імунітет від кримінального переслідування за воєнні злочини численним японським чиновникам, пов'язаним з цим підрозділом.

Крім того, докладено цілеспрямованих зусиль для приховування життєво важливої інформації від Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу, який слугував японським еквівалентом Нюрнберзького процесу.

Шокує той факт, що дані, отримані внаслідок японських експериментів над людьми, передали форту Детрік — лабораторії армії США, розташованій у місті Фредерік (штат Меріленд), що історично (1943–1960 роки) була центром розробки та випробування біологічної, зокрема ентомологічної зброї.

Цю інформацію потім використали в програмі країни з розробки біологічної зброї під час певного періоду холодної війни.

Археологи, відповідальні за нещодавнє відкриття бункера, наголошують, що він слугує суворим нагадуванням про тривалу спадщину звірств "Загону 731" і їхній глибокий вплив на глобальні зусилля із запобігання біологічній війні.

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