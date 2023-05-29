Нефритові "обладунки" для померлих: вчені пояснили незвичайний похоронний обряд у Китаї

За часів династії Хань у Стародавньому Китаї поховальні костюми з нефриту були відомі своєю приголомшливою красою та історичним значенням. Ці обладунки складалися з вирізаних вручну деталізованих шматочків нефриту, вигадливо з'єднаних між собою золотими та срібними нитками.

Розкішні поховальні костюми зі Стародавнього Китаю часів династії Хань можна сміливо вважати одними з найдивовижніших в історії. Ці надзвичайні обладунки, віком 2 000 років, ретельно виготовлені з нефритових шматочків, вирізаних вручну і з'єднаних нитками із золота та срібла, пише IFLScience.

Однак ці чудові одежі не призначалися для будь-кого. Їх виготовляли лише для осіб з винятковим багатством і величезною політичною вагою, що додавало їм ще більшої привабливості і загадковості.

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Нефрит відігравав важливу роль протягом всієї історії Стародавнього Китаю. Навіть у період неоліту, який тривав приблизно з 3 500 до 2 000 року до н. е., цей міцний і надійний мінерал використовували для виготовлення знарядь праці та зброї.

З часом нефрит став дедалі більше цінуватися за його передбачувані містичні властивості, з нього виготовляли різноманітні ритуальні та декоративні предмети, а також вишукані ювелірні прикраси. На момент виникнення династії Хань близько 202 року до н. е. нефритові вироби здебільшого мали анімалістичні мотиви і стали дуже затребуваними серед еліти.

Відомий своєю довговічністю та захопливою естетикою, нефрит символізував чистоту, моральну цілісність і навіть безсмертя. Згідно з ханьською системою вірувань, людина мала дві складові своєї душі.

Після смерті дух-душа (відомий як "хун") вирушав у подорож до потойбічного світу, де знаходив свій притулок у небесній обителі безсмертних. Тим часом тіло-дух залишалося на землі, поховане в могилі, чекаючи на церемоніальні обряди для возз'єднання зі своїм безтілесним побратимом.

Нефрит відігравав ключову роль у цьому процесі, оскільки вважалося, що його містичні властивості захищають як фізичне тіло, так і пов'язану з ним душу в могилі.

Зв'язок нефриту з поняттями душі та довголіття найкраще виражений у працях Сима Цяня, відомого китайського історика 2-го століття до нашої ери. У своїх текстах він згадує ханьського імператора У, який володів нефритовим кубком з написом "Довге життя володарю людей".

Крім того, відомо, що імператор вживав еліксир, виготовлений з нефритового порошку, змішаного з ранковою росою, зібраною на великій бронзовій тарілці, що мала дивовижні 6 метрів у діаметрі, і все це в амбітному прагненні продовжити своє життя. На жаль, це прагнення виявилося безуспішним.

Проте, враховуючи глибоке значення нефриту для концепції душі, логічно зрозуміти, чому династія Хань використовувала таку велику кількість цього дорогоцінного каменю в своїх поховальних практиках. Створення повних костюмів з нефриту для захисту безсмертя померлого є наступним логічним кроком у їхніх віруваннях.

Хоча розповіді про нефритові костюми циркулювали протягом століть, до кінця 20-го століття їх існування здебільшого відкидалося як просто легенда. Однак у 1968 році знахідка двох повністю неушкоджених нефритових костюмів розвіяла ці сумніви. Ці неймовірні костюми виготовлені з численних маленьких пластинок цільного нефриту, ретельно з'єднаних між собою тонкими золотими дротиками-нитками.

Викопані з могили Лю Шена, правителя династії Хань, та його дружини принцеси Доу Ван, ці поховальні артефакти перетворили раніше недоторкане місце поховання на одну з найвизначніших археологічних знахідок 20-го століття.

Подальші розкопки показали, що нефритові костюми були напрочуд поширені серед аристократії династії Хань, розвіявши залишки скептицизму.

Ці неймовірні костюми виготовлені з численних маленьких пластинок цільного нефриту, ретельно з'єднаних між собою тонкими золотими дротиками-нитками Фото: Вікіпедія

Згідно з "Книгою пізньої Хань" (Hòu Hànshū), вибір ниток для виготовлення цих костюмів залежав від соціального статусу людини. Нефритові костюми із золотими нитками були зарезервовані для імператорів, тоді як срібні нитки прикрашали костюми власників нижчих рангів.

Мідна нитка вважалася придатною для синів і дочок цих аристократів, тоді як шовк призначався для меншої знаті. Особам, що стояли нижче в соціальній ієрархії, було суворо заборонено прикрашати свої могили такими престижними костюмами.

Традиція створення нефритових костюмів, схоже, припинилася за часів правління першого імператора держави Вей, в період Трьох Царств, який охоплює період з 200 по 280 рік нашої ери.

Розкрадачі могил становили значну загрозу, оскільки розкіш цих костюмів привертала їхню увагу. Усвідомлюючи, що золоті та срібні нитки, які скріплювали костюми, були цінним товаром, ці грабіжники без вагань знищували нефрит, щоб отримати їх, що призвело до відмови від цієї дивовижної традиції.

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