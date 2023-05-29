В Афінах знайдено найдавніший будинок залізного віку: йому понад 3 тисячі років (фото)

Археологи з Геттінгенського університету зробили надзвичайне відкриття, розкопавши найдавніший будинок залізного віку в Афінах та Аттиці. Ця знахідка проливає нове світло на ранню грецьку історію та відкриває інтригуючу інформацію про стародавні цивілізації, які колись процвітали в цьому регіоні

Дослідники з Геттінгенського університету виявили найдавніший будинок залізного віку в Афінах. Розкопки проходили в районі Торікос, де науковці натрапили на споруду, датовану 10-9 століттям до нашої ери. Архітектурні особливості будинку та знайдені в ньому артефакти натякають на складне суспільство та потенційну діяльність з видобутку срібла, пише Arkeonews.

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Ця знахідка має велике значення через свою несподіваність і безпрецедентність. Раніше в Аттиці не знаходили жодної споруди цього раннього періоду, який датується 10-9 століттями до нашої ери.

Стародавнє поселення розташоване приблизно за 60 кілометрів на південь від Афін, у місцевості, відомій своєю історичною діяльністю з видобутку срібла. Воно охоплює мікенські купольні гробниці, а також класичне поселення з житловими будинками, фабриками, святилищами, театром і похованнями.

Примітно, що городище розташоване лише на висоті 20 метрів над морським узбережжям, що свідчить про відсутність морських загроз у ту епоху. Лише у 8 столітті до н. е. поселенська діяльність поступово перемістилася на безпечне плато на вершині пагорба, що піднімається більш ніж на 100 метрів над рівнем моря. Геофізичні дослідження південно-східного схилу виявили гробницю, датовану 5 століттям до нашої ери.

Перше відкриття зроблене у 2019 році, коли видимий кут стіни наштовхнув дослідників на думку, що вони натрапили на традиційну структуру гробниці. Однак подальші дослідження показали, що насправді це була будівля, побудована між 10 і 9 століттями до нашої ери.

Свої думки з цього приводу висловив професор доктор Йоганнес Бергеманн, директор Археологічного інституту при Геттінгенському університеті. Він пояснив, що протягом останнього року команда дослідників продовжила вивчати розміри будівлі, зрештою визначивши п'ять-шість кімнат.

Примітно, що найбільша кімната містила численні камінці, які вказували на бруковане подвір'я. Аналіз неорганічних і органічних властивостей каменю підтвердив його використання в період приблизно з 950 по 825 рік до нашої ери.

Будинок залізного віку, датований 10-9 століттям до н. е., має відмінні архітектурні характеристики. Його стіни побудовані з використанням шаруватого каміння в основі, в той час як верхні секції викладені з глиняної цегли, висушеної на повітрі.

Знімок об'єкта, на якому зображено кут стіни та одвірок, демонструє ці характерні риси. Крім того, складне планування будинку вказує або на розвинене суспільство, або на вже встановлену соціальну ієрархію. Подальші наукові дослідження дозволять визначити, чи займалися тут тваринництвом і чи видобували в той час срібну руду, яка зазвичай зустрічається в цій місцевості.

Його стіни побудовані з використанням шаруватого каміння в основі, в той час як верхні секції викладені з глиняної цегли, висушеної на повітрі Фото: Thorikos Archaeological Project Gent-Göttingen

Фонд Герди Хенкель надав фінансування, яке дозволить провести комплексні розкопки, археологічну експертизу та науковий аналіз цієї надзвичайної знахідки. Розкопки проводитимуть у співпраці з Гентським університетом (Бельгія) протягом липня і серпня 2023 і 2024 років.

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