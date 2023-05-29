Бездонна скарбниця артефактів: археологи зробили неймовірне відкриття в Саккарі (фото)

Нещодавно археологи завершили черговий, вже шостий сезон розкопок у Саккарі, Єгипет. Серед знахідок гробниці, інструменти для муміфікації та численні артефакти. Ці відкриття дають цінну інформацію про підготовку і ритуали поховання жерців до їхніх подорожей у потойбічному світі.

Археологи в Єгипті завершили шостий сезон розкопок у некрополі Саккара, зробивши важливі знахідки. Серед відкриттів — людські гробниці, прикрашені розписаними ієрогліфами і наповнені артефактами, а також майстерні, присвячені муміфікації тварин, пише Ancient Origins.

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Багато прикрашений саркофаг, знайдений під час розкопок Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Міністр туризму та археології Єгипту Ахмед Ісса поділився новиною під час міжнародної пресконференції. Новознайдена археологічна пам'ятка розташована в археологічній зоні Саккара, приблизно за 30 кілометрів на південь від Каїра.

Саккара, відома своїми дивовижними пірамідами, гробницями і храмами, слугувала місцем поховання для Мемфісу, стародавньої столиці Єгипту. Особливої уваги заслуговує Ступінчаста піраміда, збудована фараоном Джосером, яка вважається як найдавнішою колосальною кам'яною спорудою, так і першою пірамідою Єгипту.

Могили містили важливі поховальні предмети Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Під час розкопок археологи виявили майстерні, призначені для бальзамування тварин та людей. Міністерство туризму і старожитностей Єгипту підтвердило, що ці споруди належать до 30-ї фараонської династії (380 р. до н. е. — 343 р. до н. е.) і періоду Птолемеїв (305 р. до н. е. — 30 р. до н. е.).

Археологи виявили багато прекрасних артефактів Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Попередні розкопки в Саккарі виявили складне настінне різьблення, поховальні предмети і муміфікованих тварин. Нещодавно відкрита майстерня бальзамування тварин, побудована з підлогою з глини і вапняку, складалася з кількох кімнат і залів, що містять численні глиняні вироби, вишивки із зображенням тварин на полотні та різноманітні поховання тварин.

В одній з кімнат дослідники виявили колекцію бронзових інструментів, які використовувалися в процесі муміфікації. Крім того, вони виявили п'ять кам'яних ліжок у майстерні, які, як вважають, використовували для муміфікації найшанованіших тварин.

Сабрі Фарадж, генеральний директор археологічного комплексу Саккара і керівник розкопок, оголосив про відкриття перших двох гробниць, що належали людині на ім'я "Ні Хассот Ба". Цей високопоставлений службовець п'ятої єгипетської династії (2494 р. до н. е. — 2345 р. до н. е.) мав різні релігійні та адміністративні титули, відіграючи значну роль як писець і жрець бога Гора та богині Маат.

Інша гробниця належала "Мен Хеберу", який жив за часів 18-ї династії (1549 р. до н. е. — 1292 р. до н. е.). У пресрелізі він описаний як жрець богині Кадіш, і згадується, що цьому іноземному ідолу ханаанського походження, з сирійського регіону, поклонялися в місті Кадіш. Однак у Єгипті 18-ї династії це божество шанувалося як богиня родючості і було відоме як "володарка зірок небесної магії".

Алебастрова статуя одного з мешканців гробниці зображена в довгому одязі Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Крім того, дослідники виявили гробниці часів Стародавнього царства (1550 р. до н. е. — 1077 р. до н. е.) з намальованими іменами померлих та їхніх дружин. Серед знахідок — алебастрові статуї померлих, прикрашені синіми ієрогліфами. Зокрема, одна статуя зображувала власника кладовища, одягненого в довгий халат і сидячого на стільці, з перукою і з квіткою лотоса в лівій руці, а права рука лежала на стегні.

Хімічні аналізи, проведені пізніше, підтвердили наявність у цих гробницях суміші ароматичних або антисептичних масел, смол і смол. Міністерство пояснило, що фарби і смоли, зокрема смола дерева даммара і олія елемі, привезли з Азії та різних регіонів Африки.

Ці нещодавні відкриття ґрунтуються на знахідках 2019 року, які включали скарб мумій тварин, що складався з понад тисячі фаянсових талісманів, дерев'яних статуй котів, мумій котів, дерев'яних статуй та різних інших мумій тварин. У 2020 році під час розкопок знайшли понад 100 дерев'яних трун з глибоких поховальних колодязів, в яких знаходилися 40 статуй бога Саккара і 20 статуй бога Гора.

Ці останні знахідки сприятимуть кращому розумінню практики муміфікації тварин, доповнюючи знання, вже отримані з попередніх відкриттів. Крім того, людські поховання дають цінну інформацію про підготовку і ритуали поховання жерців до їхніх подорожей у потойбічному світі.

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