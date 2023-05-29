Набагато небезпечніші за Лайма й енцефаліт. Учені попереджають про хворобу Повассан, яку переносять кліщі

Зростання загрози вірусної хвороби Повассана, важкого захворювання, яке переносять кліщі, є нагадуванням про те, що не всі небезпеки добре відомі. Попри рідкісність цього захворювання, його наслідки можуть бути руйнівними.

Тоді як хвороба Лайма досить добре відома, вірусна хвороба Повассан, попри свою рідкісніть, становить більшу загрозу. Вона може спричинити серйозні неврологічні проблеми, такі як енцефаліт чи менінгіт, пише The Washington Post.

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Вірусна хвороба Повассан — важке, іноді смертельне захворювання, передається через укуси заражених кліщів. Попри те, що це рідкісне захворювання — у період із 2015 до 2021 року в США щорічно реєстрували в середньому 26 випадків, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, із 2012 року спостерігається зростання захворюваності. Це різко контрастує з хворобою Лайма, найпоширенішим захворюванням, яке переносять кліщі, — щорічно реєструють близько 30 000 її випадків.

Початкові симптоми хвороби вірусу Повассана нагадують симптоми грипу, пояснює Жанніна Сміт, фахівчиня з інфекційних захворювань у Школі медицини та охорони здоров'я Університету Вісконсину. Серйозніші симптоми можуть включати сплутаність свідомості, втрату координації та навіть судоми. Діагностика можлива за допомогою аналізів крові або спинномозкової рідини. Хоча конкретних ліків від цього захворювання не існує, полегшити легкі симптоми можна за допомогою безрецептурних знеболювальних препаратів, рідини та відпочинку. У важчих випадках може знадобитися госпіталізація для забезпечення підтримки дихання та зменшення набряку мозку.

Найбільшому ризику піддаються люди, які проводять час на відкритому повітрі в місцевості зі щільною рослинністю, особливо з кінця весни до середини осені. Відомо, що переносниками вірусу є чорноногі або оленячі кліщі, ховрахові та білячі кліщі. Оленячий кліщ найчастіше нападає на людей, тоді як ховраховий і білячий кліщі нападають рідко.

Люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом, особливо ті, хто приймає імунодепресивні препарати, більш схильні до розвитку важкого захворювання.

За словами Ніколь Ліндсі, епідеміологині з відділення арбовірусних захворювань Центру з контролю та профілактики захворювань США, вірусна хвороба Повассан, яка має один із найвищих показників смертності серед усіх кліщових захворювань у США, вбиває приблизно кожну десяту людину у важких випадках. Приблизно в половини тих, хто вижив, спостерігаються довгострокові проблеми зі здоров'ям, як-от повторювані головні болі, втрата м'язової маси та сили, а також проблеми з пам'яттю.

На відміну від інших захворювань, вірус Повассан не передається під час кашлю, дотику або чхання. Однак ЦКЗ зареєстрував кілька випадків, коли хвороба передавалася від людини до людини через переливання крові.

Уникнення кліщів — найкращий захист від захворювання на вірус Повассан. Ретельний огляд одягу й тіла на наявність кліщів після прогулянок на свіжому повітрі вкрай важливий, оскільки вони можуть ховатися у волоссі, під пахвами, за вухами та навіть у пупку. Запобіжні заходи включають обробку одягу засобом від кліщів, носіння довгих штанів і заправлення їх у шкарпетки. Прийняття душу протягом двох годин після приходу в приміщення та сушіння одягу в сушильній машині на сильному вогні протягом 10 хвилин також можуть допомогти.

Ескалація поширення кліщових захворювань пояснюється розширенням популяції і території проживання кліщів. Зміна клімату, що подовжує теплий сезон, створює оптимальні умови для пошуку господарів чорноногими кліщами, додає Річард Остфельд, старший науковий співробітник Інституту вивчення екосистем Кері.

Тоді як інші кліщові захворювання, такі як хвороба Лайма, анаплазмоз і бабезіоз, широко поширені, про випадки зараження домашніх тварин вірусом Повассан не повідомлялося. Проте домашні тварини можуть занести інфікованих кліщів у будинок, тому ретельна перевірка кліщів після перебування вихованців на вулиці має першорядне значення.

Раніше Фокус писав про лікування хвороби Лайма. Хоча технологія мРНК ще відносно нова, її потенціал для лікування широкого спектру захворювань є перспективним, і такі компанії як Moderna перебувають на передовій її розвитку.