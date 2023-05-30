Жертви Везувію. В Помпеях знайдено нові скелети людей, які ховалися від виверження в пекарні

Під час розкопок у Помпеях вчені виявили останки трьох людей, серед них була одна дитина. Тіла знайшли в пекарні, прикрашеній фресками з зображеннями богів на стінах.

Під час нещодавніх розкопок, проведених у Помпеях, знайдено останки трьох людей, які загинули під час сумнозвісного виверження Везувію у 79 році нашої ери. За словами експертів, скелетні останки належать двом дорослим жінкам і дитині, якій, за оцінками, було близько трьох-чотирьох років. Ці нещасні жертви зустріли свою долю, шукаючи притулку від катастрофічного виверження в пекарні, пише IFLScience.

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У понеділок Археологічний парк Помпей зробив офіційну заяву про цю значну знахідку. Окрім людських останків, розкопки виявили дивовижну споруду, прикрашену двома вишуканими фресками на стінах. На одній з них зображений морський бог Посейдон разом з Амімоною, а на іншій — міфологічні персонажі Аполлон і Дафна.

Археологи, які беруть участь у проєкті, припускають, що споруда, про яку йдеться, ймовірно, слугувала пекарнею з піччю. Поруч із нею знаходилася пральня, в якій прали й фарбували одяг. Ці знахідки виявили в торговому районі Помпей, зокрема, в районі, відомому як Regio IX. Хоча розкопки в цьому місці розпочали ще в 1888 році, згодом їх зупинили більш ніж на століття.

Помпеї, давньоримське місто, було спустошене виверженням Везувію у 79 році н. е., що призвело до загибелі тисяч людей у місті та сусідніх поселеннях Геркуланум, Оплонтіс і Стабії.

Хоча розкопки в цьому місці розпочали ще в 1888 році, згодом їх зупинили більш ніж на століття Фото: Images courtesy of Pompeii Archaeological Park

Катастрофа розгорнулася одного ранку, після серії непомітних підземних поштовхів, на які місцеве населення майже не звернуло уваги. До полудня величезна колона вулканічної породи і палючих газів була викинута високо в стратосферу, що ознаменувало початок плініанської фази. Згодом уламки обрушилися на місто, засипаючи його будівлі протягом багатьох годин, супроводжувані безперервними землетрусами.

Наявність білої пемзи серед нещодавно знайдених скелетів свідчить про те, що ці люди загинули на початкових стадіях виверження. Після цієї фази потужний потік кам'янистих відкладень каскадом зійшов зі схилів вулкана, затопивши Помпеї пекучими газами та вулканічною речовиною. За оцінками, приблизно 15-20 відсотків населення міста загинуло під час цієї жорстокої навали, задихнувшись від пекучого потоку попелу і газу.

Розкопки в Помпеях

Після майже двох днів невпинної вулканічної активності місто та його мешканці були повністю поглинуті сумішшю каміння та попелу. Вони залишилися похованими під колосальним курганом уламків, який не піддавався руйнуванню понад тисячоліття.

Лише у 16 столітті н. е. руїни цього давно забутого поселення почали розпізнавати. Століття потому археологи продовжують старанно досліджувати це місце, відкриваючи все нові і нові дивовижні цеглинки історії.

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