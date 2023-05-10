Вся правда про "скам'янілі" жертви Везувію: вони не те, чим можуть здатися на перший погляд

Як трохи археологічної винахідливості змінило наше уявлення про Помпеї — давньоримське місто, яке загинуло через виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року під тоннами пилу.

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Пізній серпневий день 79 року н. е., життя в приморському курортному містечку Помпеї вирує. Мешканці займаються своїми повсякденними справами, ймовірно, не підозрюючи про підступну небезпеку, що підстерігає їх поруч — активний вулкан Везувій, недалеко від міста. Він погрожував виверженням протягом 15 років, і в цей день це нарешті сталося, пише IFLScience.

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Виверження Везувію було справжньою катастрофою. Вулкан вивергнув смертоносну суміш розпеченого газу, розплавленої породи та гарячого попелу, яка поглинула околиці, заставши мешканців Помпей зненацька.

Сьогодні Помпеї — велика туристична визначна пам'ятка, яка приваблює близько 2,5 мільйонів відвідувачів на рік. Однією з головних принад є знамениті "кам'яні" тіла нещасних душ, яких виверження застало зненацька.

Але ось у чому сюрприз: ці "тіла" насправді не є тілами. Вони — результат хитромудрої археологічної техніки, яку розробили у 1860-х роках.

Справжні тіла мешканців Помпеї давно зникли, залишивши після себе лише порожнечі в лаві, де фігура померлого утримувала її відкритою достатньо довго, щоб вона охолола навколо його тіла.

Археологи помітили серію чітких отворів і порожнин у попелі, що вкривав це місце. В цих отворах містилися справжні "тіла" мешканців Помпеї, але вони не були попелястими моделями, які ми бачимо сьогодні. Коли плоть, внутрішні органи та одяг згорали, залишалася порожнеча — точний відбиток форми людини в момент смерті.

Невдовзі комусь спало на думку залити ці порожнечі паризьким гіпсом, створивши гіпсовий зліпок, який був точною копією форми тіла. В наші дні сучасні розкопки використовують новітні методи, такі як рентген, щоб дослідити людський вміст гіпсових зліпків, але здебільшого техніка створення зліпків залишається такою ж.

Окрім цього, "тіла" не такі вже й давні. Насправді техніку, за якою вони створені, можна використовувати повторно, тому кожне тіло легко "клонувати" посмертно стільки разів, скільки забажаєте.

Але попри те, що Помпеї, які ми знаємо сьогодні, є результатом співпраці між сучасними реконструкторами, дослідниками та першими римськими будівельниками, вони залишаються дивовижним і зворушливим видовищем.

Зліпки тіл допомагають показати нам, яким було життя в Помпеях до виверження Везувію, і слугують нагадуванням про неймовірну силу природи.

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