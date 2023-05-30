Найбільший алмаз Південної Африки: він важить, як баскетбольний м"яч або 7 692 бджіл (фото)

Алмаз Куллінан — це найбільший необроблений камінь, коли-небудь знайдений в Південній Африці. Цей коштовний камінь вагою 3 106 каратів мав розміри 10,1 х 6,35 х 5,9 сантиметра, коли його виявили в 1905 році.

Алмаз Куллінан, визнаний найбільшим необробленим алмазом з коли-небудь знайдених, має неймовірну історію. Знайдений у Південній Африці в 1905 році, цей колосальний дорогоцінний камінь вразив усіх своєю вагою 3 106 каратів і розмірами 10,1 x 6,35 x 5,9 сантиметра. Для порівняння, вага алмаза склала неймовірні 621 грам, що приблизно дорівнює вазі баскетбольного м'яча або 7 692 бджолам, пише IFLScience.

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Під час планової інспекції Фредерік Веллс, керівник шахти Premier Mine в Преторії, Південна Африка, вперше побачив алмаз. Згодом серу Томасу Куллінану, власнику шахти, подарували надзвичайний дорогоцінний камінь, тим самим надавши йому своє ім'я. Попри те, що алмаз виставили на продаж, він залишався не таким популярним до 1907 року.

Згодом камінь придбав уряд колонії Трансвааль, піднісши його як подарунок королю Англії Едуарду VII. Однак через його величезні розміри вирішили не зберігати алмаз у початковому стані.

Відтак, прийняли рішення відправити його до відомої компанії Joseph Asscher & Co., розташованої в Амстердамі, Нідерланди, яка спеціалізується на огранюванні алмазів.

Під майстерними руками майстрів Joseph Asscher & Co. алмаз Куллінан пройшов складний процес, в результаті якого він перетворився на дев'ять видатних окремих діамантів, позначених римськими цифрами від I до IX, а також на численні дрібніші камінці. Найбільший з них, позначений як Куллінан I, також відомий як "Велика зірка Африки", може похвалитися значною вагою 530,2 карата або 106 грамів, що еквівалентно масі 32 пакетиків чаю.

Примітно, що всі дев'ять каменів досі залишаються у власності британської королівської родини. Куллінан I займає почесне місце в Скіпетрі Суверена з Хрестом, невіддільному компоненті коштовностей британської корони, і нещодавно прикрасив церемонію коронації короля Чарльза III.

Тим часом більшість каменів, що залишилися, інкрустована в різноманітні вишукані ювелірні вироби, такі як брошки та державні коштовності. Яскравим прикладом може слугувати намисто "Делі Дурбар", яке демонструє Куллінан VII і VIII.

Оригінальний діамант був розділений на дев'ять менших шматочків Фото: Public Domain

Цікавим є те, що існує більший діамант, відомий під назвою "Діамант-загадка". На жаль, він не має необхідної якості, щоб б його класифікували як дорогоцінний камінь, попри його вагу 555,55 карата або 111 грамів. Вважається, що діамант "Енігма" походить з метеорита, який зіткнувся з Землею приблизно 2,6 мільярда років тому.

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