Чи може бути у Всесвіті центр: якщо його немає, то чому

Наш мозок не може усвідомити нескінченність Всесвіту і навіть якщо у нього є центр, то швидше за все, він знаходиться за його межами.

Згідно з найголовнішою теорією появи нашого Всесвіту, то 13,8 млрд років тому простір і час з'явилися внаслідок Великого вибуху. Якщо був такий вибух, то існувала якась початкова точка, з якої все й почалося і її можна вважати центром Всесвіту. Але насправді все набагато складніше і, швидше за все, такого центру не існує. Принаймні у самому нашому Всесвіті. Чому так, пояснюють вчені виданню IFLScience.

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Початок усього

Щоб зрозуміти природу Великого вибуху, треба розуміти, що весь космос одночасно з'явився у всіх напрямках. Тобто вибух стався скрізь, а не в одній точці, хоча це дуже складно уявити. Простір і час з'явилися одночасно за дуже маленькі частки секунди і зайняли, якщо можна так сказати, величезну територію. Після чого ще за мить Всесвіт почав стрімко зростати і його зростання не припиняється і зараз.

Згідно з найголовнішою теорією появи нашого Всесвіту, то 13,8 млрд років тому простір і час з'явилися внаслідок Великого вибуху Фото: space.com

Виходить, якщо початок Всесвіту був скрізь, то не було конкретної точки, де все почалося, адже спочатку всі відстані у Всесвіті дорівнювали нулю. Тому кожна точка в космосі фактично знаходилася в тому самому місці — скрізь. Це складно уявити людському мозку, як і усвідомити той факт, що Всесвіт може бути вічним і нескінченним. Хоча з цього приводу ще точаться наукові дискусії.

Центр Всесвіту: чи існує він взагалі?

Отже, чи можна говорити про те, що Всесвіт має центр? Якщо коротко відповісти, то такого центру не існує. Але є довше пояснення цьому, каже фізик Пітер Коулз із Університету Мейнут, Ірландія.

Вважається, що весь відомий нам Всесвіт має діаметр 94 млрд світлових років. Що означає відомий? Це означає, що це лише частина космосу, яку можуть побачити люди за допомогою телескопів. З цього погляду ми перебуваємо у центрі Всесвіту.

Весь видимий космос, як зараз визначають вчені, ізотропний та однорідний. Що це означає? Ізотропний означає, що весь видимий простір має абсолютно однакові фізичні властивості і вони не залежать від напрямку. Однорідний означає, що космос навіть у найбільшому масштабі має скрізь однакові характеристики.

Вважається, що весь відомий нам Всесвіт має діаметр 94 млрд світлових років Фото: NASA

Так, можна отримати деяке уявлення про те, яким є весь Всесвіт, а не тільки та частина, яку ми можемо бачити. Поки що невідомо точно чи має граничний розмір Всесвіт або він нескінченний, невідомо також на що схожий абсолютно весь Всесвіт. Можливо, видима нам частина космосу має свої унікальні особливості, а може бути вона така ж, як і решта космосу.

Багато вчених схиляються до того, що насправді Всесвіт нескінченний, а те, що є нескінченним, не може мати єдиного центру. Якщо припустити, що космос існуватиме вічно, то швидше за все також він не може мати якоїсь середини. Але це також неможливо уявити людині.

Центр Всесвіту знаходиться десь там

Деякі вчені припускають, що насправді Всесвіт може не існувати вічно і до того ж може мати певний розмір, тобто він не нескінченний. За словами Коулза, враховуючи наше сприйняття світу, все, що має кінцевий розмір, наприклад, куб або сфера (якщо Всесвіт має таку форму), повинні мати центр. Але відому нам геометрію не можна співвідносити з геометрією Всесвіту, що має певний розмір. Потрібно враховувати наявність викривлення простору, але наш мозок не може уявити викривлення простору у трьох вимірах.

"Існує дуже проста, хоч і недосконала, аналогія. Якщо представити поверхню сфери, тобто це весь простір, який ми маємо, то в неї немає центру. Адже центр сфери знаходиться за межами цього простору. Тобто, якщо уявити сферу як вкладену у тривимірний простір, то і її центр знаходиться в цьому тривимірному просторі. Але якщо все, що ми маємо, це двомірний простір, то він не має центру", — каже Коулз.

Саме тому наш Всесвіт не має центру. Хоча наші закони фізики працюють у чотирьох вимірах, які включають ще й час. Якщо говорити про багато вимірів, то викривлений простір і час передбачають існування центральної точки. Але враховуючи вищесказане, навіть якщо цей центр і існує, то він, швидше за все, знаходиться за межами нашого Всесвіту.

Як вже писав Фокус, нове дослідження передбачає, що на 30% планет у Чумацькому Шляху може бути позаземне життя. Сотні мільйонів планет, які обертаються навколо найпоширеніших зірок у нашій галактиці, можуть бути придатними для життя.