Чи варто відпускати кішку гуляти на вулицю: названо три смертельні небезпеки

Фахівці вважають, що домашніх кішок не варто відпускати тинятися вулицями — це може нашкодити їм.

Іноді може здатися, що відпустити свою кішку гуляти на вулиці — це гарна ідея, проте фахівці прямо заявляють: краще не треба. Річ у тому, що вуличні кішки насправді становлять загрозу для навколишнього середовища і це проявляється у поширенні хвороб, зазіханні на джерела їжі диких тварин та масових вбивствах птахів, пише Inverse.

За словами сертифікованого фахівця з дресування кішок, що очолює некомерційну організацію Cat Behavior Solutions, Моллі ДеВос, існує, як мінімум, три основні причини, з яких нам не слід випускати кішок гуляти вулицею.

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Токсична загроза

На вулиці домашніх кішок чекають безліч небезпек, від витікання антифризу до родентицидів, отруйних рослин і спрею від комах, які використовуються іншими людьми. За словами ДеВос, деякі домовласники також можуть навмисно залишати токсини та отруту у дворах, щоб відвадити кішок від своїх галявин.

Тому, за словами ДеВос, нам слід убезпечити свого вихованця від цих небезпек, і не випускати його на вулицю.

Протистояння з іншими кішками

По-перше, якщо ви відпустите кішку на вулицю, вона, ймовірно, захоче помітити свою територію, що може стати проблемою. ДеВос, зазначає, що ваш улюбленець може вступити у боротьбу з іншою твариною за територію. Ба більше, ваш улюбленець також може перейняти запах іншої тварини, що стане проблемою, якщо у вашому будинку живе не одна кішка, адже тварини впізнають один одного саме за запахом.

ДеВос зазначає, що коли один або кілька котів виходять на вулицю, вони повертаються з іншим запахом, а тому інші улюбленці можуть сплутати їх із загарбниками території.

Смертельна небезпека

Життя на відкритому повітрі насправді може збагатити почуття гри вашої кішки, проте це може стати трагедією. За інформацією Товариства захисту тварин США, кішки, що вільно гуляють, в середньому живуть 3 роки, для порівняння домашні улюбленці живуть від 12 до 18 років.

ДеВос зазначає, якщо ви все ж хочете безпечно вигулювати вашого улюбленця на свіжому повітрі, вам слід розглянути варіант шлейки й повідці або закритий "катіо", які вбережуть вихованця від передчасної смерті.

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