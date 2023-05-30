Знайомтесь, Вакуумний розпад. Учені кажуть, що у Всесвіту з'явився новий спосіб померти

Популярні теорії кінця Всесвіту говорять про те, що він або замерзне, або стиснеться до початкового стану. Але є ще один, дуже незвичайний варіант розвитку подій.

Зараз існує кілька найпопулярніших теорій, які припускають, як саме закінчиться існування нашого Всесвіту. Найпопулярніша серед них теорія Великого замерзання говорить про те, що зрештою зникнуть всі зірки і космос заповнить темрява і холод. Ще одна гіпотеза, відома як теорія Великого стискання, говорить про те, що зрештою розширення Всесвіту припиниться і гравітація змусить весь космос стиснутись до початкового стану. Але є ще одна дуже незвичайна теорія під назвою Вакуумний розпад. Для реалізації цього сценарію потрібно, щоб одне місце у Всесвіті раптово перетворилося на щось інше. І це буде дуже погано. Як саме зникне космос у цьому випадку, пояснює видання IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У всьому Всесвіті існує поле, яке називається полем Хіггса. Завдяки взаємодії цього поля з елементарними частками вони можуть мати масу. Вважається, що квантове поле знаходиться у вакуумному стані, коли воно має найнижчу енергію. Але поки що невідомо, чи застосовується це твердження до поля Хіггса. Але існує теорія, що можливо в якийсь момент у майбутньому поле Хіггса може опинитися у хибному вакуумному стані.

Якщо уявити енергію у вигляді гори, то найнижча з можливих енергій в даному випадку буде западиною на цій горі. Якщо поле переміщатиметься вниз по схилу гори, то може зіткнутися з такою западиною і зупиниться тут.

Якщо йдеться про звичайну фізику, то в даному випадку все залишиться у стабільному стані. Але коли "на сцену виходить" квантова механіка, то все стає набагато складнішим. В цьому випадку поле може спонтанно переміщатися в найнижчий енергетичний стан.

Популярні теорія кінця Всесвіту говорять про те, що вона або замерзне, або стиснеться до початкового стану. Але є ще один, дуже незвичайний варіант розвитку подій Фото: Live Science

Якщо це станеться, то поле Хіггса зміниться і перетвориться на нове стабільніше поле, яке почне поширюватися по Всесвіту. Таким чином, ця зміна призведе, зі свого боку, призведе до його зникнення.

За словами Кеті Мак, космологині з Канади, такий варіант розвитку подій є можливим, хоча немає точної впевненості. Для цього потрібно зрозуміти, як змінювалося поле Хіггса в ранньому Всесвіті, а вчені знають, що воно точно змінювалося. Якщо зрозуміти, що відбувалося на початку Всесвіту, то можна спрогнозувати і його можливий кінець.

Наразі вчені проводять експерименти на Великому адронному колайдері для кращого розуміння природи такої частки, як бозон Хіггса, яка є квантом поля Хіггса. Такі дослідження допоможуть краще зрозуміти природу самого Всесвіту та передбачити, який кінець його чекає, каже вчена. Фокус уже писав про те, що в межах недавнього експерименту фізики роздробили бозон Хіггса і він розпався на дві окремі частки.

За словами Мак, теорія Вакуумного розпаду, який може призвести до зникнення Всесвіту, є незвичайною, але дуже цікавою.

"У цьому випадку частка поля Хіггса переміщатиметься з одного місця в інше, і так буде запущено серію подій, які знищать Всесвіт. Це дуже цікава теорія, адже подія на квантовому рівні може знищити не просто величезні галактики, а весь космос", — каже Мак.

За словами вченої, подібна зміна космосу з подальшим його зникненням може статися будь-якої хвилини, а тому до неї неможливо приготуватися.

Фокус вже писав про найпопулярніші гіпотези різних учених, які передбачає ту чи іншу ймовірність кінця Всесвіту.