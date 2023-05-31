Рекордні $13 млн. Пудель Марії-Антуанетти надихнув на дивовижні продажі на аукціоні

Аукціони старого мистецтва в середині сезону в Нью-Йорку перевершили всі очікування, оскільки Christie's і Sotheby's досягли значних продажів. Найгостроцікавішим продажем став портрет, на якому, як вважають, зображений пудель Марії-Антуанетти, проданий за $279 400.

Під час нещодавніх продажів старого мистецтва в середині сезону в Нью-Йорку аукціони Christie's та Sotheby's зібрали загальну суму в $12,9 млн, попри відсутність семизначних лотів. Всупереч побоюванням щодо потенційного спаду на ринку старого мистецтва, фахівці обох аукціонних домів відкинули такі думки, пише The Art Newspaper.

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Christie's New York провів два продажі, зібравши $5 млн ($6,3 млн з урахуванням комісійних). Перший продаж складався з колекції картин, що належала Джакі Елі Сафра, кінопродюсеру і нащадку швейцарсько-ліванської банківської родини. Ця колекція, продана без резерву, принесла $2,6 млн ($3,2 млн з урахуванням комісійних).

Другий продаж, сезонний аукціон старих майстрів, приніс 2,4 мільйона доларів (3 мільйони доларів з урахуванням комісійних).

Жан-Батіст-Каміль Коро "Севрські висоти" - "Дорога Труа" (Les hauteurs de Sèvres - Le chemin Troyon) Фото: Courtesy Christie's

Серед 74 лотів, представлених на торгах у Сафрі 24 травня, найціннішим лотом стала картина Жана-Батіста-Каміля Коро із зображенням ідилічної французької сільської місцевості, продана за $280 000 ($352 800 з урахуванням комісійних), що перевищило її естімейт у $60 000-80 000.

Джузеппе Вермільйо "Христос перед Пилатом" Фото: Courtesy Christie's

Робота Джузеппе Вермільйо "Христос перед Пілатом" претендувала на звання найціннішого лота на сезонному аукціоні "Старі майстри" 25 травня, отримавши 380 000 доларів (478 000 доларів з урахуванням зборів).

Хоча частка старих майстрів на арт-ринку зменшилася за останні кілька десятиліть, Франсуа де Пуртер, міжнародний керівник відділу старих майстрів Christie's, зберігає оптимізм.

Він впевнено відкидає думку про занепад ринку старих майстрів, заявляючи: "Ми продовжуємо доводити, що це не так. Великі картини продаються. Старі майстри, коли ви знаходите правильний матеріал, є неймовірно жвавим ринком".

Sotheby's отримав загалом $6,6 млн від двох продажів творів старих майстрів. На перших торгах, що відбулися 26 травня, представили картини старих майстрів та європейське мистецтво 19-го століття, за які отримали майже 4,3 мільйона доларів.

Ян Брейгель Старший "Сільський пейзаж з ринком" Фото: Courtesy Sotheby's

Родзинкою аукціону Sotheby's стала робота Яна Брейгеля Старшого "Сільський пейзаж з ринком" (1613), яку продали за $889 000 з урахуванням комісійних.

Крістофер Апостол, керівник відділу старого мистецтва Sotheby's у Нью-Йорку, висловив задоволення ринком і результатами торгів.

Апостол не переймається апетитом арт-ринку до творів старих майстрів, стверджуючи: "Великих старих майстрів важче знайти, ніж у будь-якій іншій сфері. І якщо у вас є щось чудове, то у вас обов'язково знайдуться покупці на нього на дуже високому рівні".

Він також зазначає, що багато робіт старих майстрів продаються приватно.

"Ми рідкісні, і я не дуже переймаюся тим, який наш відсоток на світовому ринку", — підсумовує Апостол.

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