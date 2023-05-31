Чарівний дотик золота. Вчені знайшли простий спосіб позбавити вино неприємного запаху

Дослідники вважають, що нові пластини можна буде використовувати на будь-якому етапі виробництва і вони позбавлять запаху "гуми" або "тухлих яєць".

Крім гарної етикетки та пляшки виноробам також доводиться враховувати безліч інших факторів, зокрема смак та запах. Останній до того ж може виявитися неприємним і небажаним, пише Science Alert.

Йдеться про аромати, які ми могли б описати як "тухлі яйця", "гума" та "консервована кукурудза". Подібні запахи часто називаються "відновними" і створюються леткими сполуками сірки (VSC) у рідині. Зазначимо, що ці сполуки можуть впливати на різні типи вин: червоні та білі, великомасштабні та дрібні виробництва. По суті вони є одними з найдорожчих головних болів виноробів.

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У новому дослідженні вчених з Австралійського науково-дослідного інституту вина та Університету Фліндерса в Австралії запропонували розв'язання цієї проблеми. Дослідники вважають, що виправити ситуацію допоможуть наночастинки золота, які можуть швидко та екологічно безпечно видалити з рідини велику кількість сірки.

Відомо, що леткі сполуки сірки, на кшталт сірководню, метантіолу та етантіолу, пов'язані з "відновними" ароматами й майже в третині випадків є причиною всіх "винних вад". Дослідники відзначають, що ці сполуки істотно впливають на аромат вина та те, як сприймається його якість, а отже й на вподобання споживачів.

Вчені відзначають, що вибрали наночастинки золота через те, як цей метал зв'язується з певними молекулами сірки. Під час дослідження вчені нанесли спеціально розробленого тонкого плазмового полімерного покриття на поверхню нейтральної підкладки, а потім прикріпили до неї наночастинки.

Далі вчені протестували у лабораторії невеликі смужки з покриттям, посилені наночастинками золота, на зразках червоного та білого вина з високим вмістом VSC. Результати дослідження свідчать про те, що після 24 годин дії з вина були видалені до 45% вільного сірководню разом з іншими небажаними сполуками, зокрема й метантіол.

Вчені відзначають, що дані пластини дуже універсальні, тому їх цілком можна використовувати на устаткуванні на будь-якій стадії виноробного виробництва: від фільтраційних пристроїв до декантерів і пакувальних матеріалів. За словами головного наукового співробітника Австралійського науково-дослідного інституту вина, Агнешка Мерчинська-Васильєва, ключовою перевагою цього методу є те, що його легко розгорнути та витягти. Простими словами, все, що потрібно зробити виноробам — додати смартповерхню у вино, а потім витягти її після закінчення необхідного терміну.

Дослідники відзначають, що потрібно трохи часу і додаткових випробувань, щоб винести цей метод за межі лабораторії, але зазначають, що він виглядає досить перспективно.

Раніше Фокус писав, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.