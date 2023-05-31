Не гірше за динаміт: чому не можна використовувати річкове каміння для багаття

Дослідники пояснили, як річкові камені та пористі породи наражають на небезпеку любителів активного відпочинку на природі. Вони поділилися основними правилами, як уникнути загрози та провести свій час незабутньо.

Розведення багаття вимагає ретельного підходу, щоб уникнути потенційних небезпек, таких як вибухи каміння. Хоча спорудження кільця з каміння навколо дров може зменшити ризик виникнення лісової пожежі та слугувати бар'єром проти поривів вітру, до вибору каміння слід підходити з особливою обережністю. Вкрай важливо ніколи не використовувати річкове каміння для цього, пише IFLScience.

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Заборону на використання річкового каміння для розведення багаття зумовлено багатьма факторами. Зокрема, ці породи, як правило, мають вищу пористість і можуть містити воду у своїй структурі. Під впливом високої температури вода в камінні перетворюється на пару, що призводить до швидкого розширення, а відповідно до розривання породи.

Крім того, тепловий шок може спричинити вибухи в річкових породах, коли на них інтенсивно впливає висока температура від пожежі. Це явище особливо поширене в гірських породах, багатих на мінерали, такі як кварц, оскільки вони схильні до фрагментації при екстремальних і одночасних коливаннях температури.

Річкове каміння, зустрічаючись з жаром палючого вогню, може розколотися, розкидаючи гострі уламки на всі боки. Це становить значну небезпеку для наших очей, які, на жаль, опиняються на лінії вогню, коли ми збираємося біля багаття.

Важливо зазначити, що ризики, пов'язані з вибухами та розриваннями гірських порід, поширюються не лише на річкові породи, але й на пісковики, сланці, вапняки, пемзу та інші природні породи. Будь-яка порода з ознаками пористості наражає ваше багаття на ризик вибуху.

Щоб гарантувати безпеку вашого багаття, рекомендовано використовувати міцні, непористі породи, такі як граніт і сланець. Ба більше, розташування каменів має вирішальне значення, оскільки навіть стійкі камені можуть піддатися тиску сильного жару, якщо їх використовувати як основу для багаття.

Ще одним важливим аспектом, який слід враховувати під час використання пористих порід, є забруднення. Рідина або гази, що містяться в цих породах, можуть бути непридатними для горіння.

У разі сильного нагрівання ці забруднювальні речовини можуть потрапити в повітря, що в кращому випадку призведе до пожежі з неприємним запахом, а в гіршому — до потенційного викиду шкідливих речовин в повітря, яким ми дихаємо.

Однак у разі правильного підходу багаття може забезпечити тепло і насолоду в дикій природі, потенційно сприяючи отриманню нового культурного досвіду. Щоб отримати максимальне задоволення від багаття та мінімізувати ризик вибухів, важливо дотримуватися цих ключових порад:

Ознайомтеся з правилами, встановленими місцевою владою, щоб переконатися, що розведення багаття в цій місцевості дозволено. Нехтування цим кроком може призвести до того, що ваше полум'я швидко погасять.

Очистіть місце для розведення багаття від легкозаймистих матеріалів, таких як суха трава та листя. Вони можуть спалахнути і спричинити неконтрольоване поширення вогню.

Якщо є можливість, використовуйте для багаття яму. Або ж побудуйте кільце навколо багаття з відповідного каміння, завжди залишаючись пильними щодо будь-яких оманливих пористих небезпек.

Тримайте поблизу джерело води, щоб швидко розв'язати будь-які непередбачувані проблеми.

Ніколи не залишайте вогонь без нагляду, адже це може призвести потенційних ризиків.

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