Попереджаючи хворобу Альцгеймера: розробили застосунок для виявлення ознак захворювання

Японські вчені розробили застосунок для смартфонів, який використовує аналіз мовлення для виявлення ранніх ознак хвороби Альцгеймера.

Науковці з Університету Цукуби, що в Японії, та IBM Research вдихнули життя в концепцію застосунку-детектора Альцгеймера та легкого когнітивного розладу, створивши унікальний додаток, що використовує аналіз мовлення для виявлення цього страшного захворювання, пише New Atlas.

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Хвороба Альцгеймера підкрадається до приблизно 75% хворих людей, які досі не знають про свій стан. Перші ознаки хвороби Альцгеймера часто проявляються в мовних проблемах: людина може раптово заїкатися, важко добирати слова або застрягти посередині речення.

Усвідомивши потенціал цих змін, учені залучили як союзника технологію. Їхня мета — допомогти лікарям діагностувати хворобу Альцгеймера та легкі когнітивні порушення за першої ж можливості. Зрештою, що раніше буде виявлено хворобу, то краще ми зможемо спробувати сповільнити її жорстокий хід. Однак це завдання не з легких, оскільки виявлення змін у мовленні літніх людей — велика праця.

Результатом їхньої роботи став перпективний прототип застосунку для смартфона. Додаток досить розумний, щоб аналізувати мовлення користувача та знаходити тонкі ознаки хвороби Альцгеймера та легкого когнітивного розладу.

Щоб перевірити точність свого винаходу, дослідники звернулися до 114 добровільних учасників — серед них були люди з діагнозом хвороби Альцгеймера, легкими когнітивними порушеннями та група психічно здорових людей. У спокійній обстановці тихої кімнати учасники відповідали на заздалегідь записані запитання на iPad.

Застосунок ставив перед учасниками п'ять мовленнєвих завдань, включно зі зворотним рахунком, відніманням чисел і описом картинок. Потім ці відповіді надходили в службу автоматичного розпізнавання мовлення компанії IBM, яка переписувала аудіозаписи на дані. Ці дані, що складаються з таких елементів мовлення як короткочасні коливання висоти тону та гучності, темп мовлення, інтонація та паузи були проаналізовані за допомогою машинного навчання.

Серед основних моментів дослідження — явні відмінності в мовленнєвих патернах здорових людей порівняно з людьми із хворобою Альцгеймера або легким когнітивним розладом. Їхня модель машинного навчання змогла визначити хворобу Альцгеймера та легкий когнітивний розлад із разючою точністю — 91% і 88% відповідно.

Ці результати свідчать про перше у своєму роді дослідження, вказуючи на потенціал використання автоматизованого, самокерованого інструмента для виявлення цих станів за допомогою аналізу мовлення. Однак дослідники розуміють, що надійність застосунку потребує подальшого тестування, щоб співвіднести зміни в мовленні з реальними змінами в мозку пацієнтів.

Команда визнає деякі обмеження у своєму дослідженні. Наприклад, лабораторні умови могли вплинути на відповіді учасників, а невеликий розмір вибірки може вплинути на широку застосовність отриманих результатів.

Однак це дослідження проливає світло на перспективне майбутнє використання аналізу мовлення за допомогою зручного застосунку для смартфона для скринінгу таких виснажливих захворювань.

Раніше Фокус писав про цікаву думку вчених щодо причини появи хвороби Альцгеймера. Вони вважають, що в усьому винен цукор.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.