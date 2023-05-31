Масове переселення в океані. Щось змушує риб залишати "домівки" і зсуватися до полюсів

Нове дослідження свідчить про те, що більшість популяцій риб змушені залишати звичні регіони в надії на виживання.

Останні кілька десятиліть дослідники зосереджені на вивченні глобального потепління планети та різких змін клімату, з якими людство може зіткнутися вже найближчими роками, пише University of Glasgow.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як кліматичні зміни відображаються на житті жителів океану, а саме популяцій риб. Дослідники з Університету Глазго проаналізували велику кількість поточних світових даних про зміни морських риб за останні роки. Результати аналізу свідчать про те, що популяції риб в океанах Землі змушені залишати свої звичні місця життя у відповідь на підвищення температури моря.

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Вчені виявили, що у відповідь на потепління океану багато популяцій морських риб зміщуються до полюсів Землі або переміщуються в глибші води — все це, по суті, є спробами зберегти хоч якусь прохолоду.

Річ у тому, що для морських організмів, зокрема риб, температура навколишньої води впливає на різні функції, а саме:

обмін речовин;

зріст;

розмноження.

Ба більше, вчені відзначають, що морські види, як правило, потребують вужчого температурного діапазону, необхідного для життя, що унеможливлює пристосування навіть до невеликих змін температури у воді. Дослідники помітили, що зміни морського життя, спричинені глобальним потеплінням, відбуваються у 7 разів швидше, ніж реакція тварин на суші.

Результати дослідження свідчать про те, що лише за останні 100 років глобальне потепління мало істотний вплив на морські екосистеми. До того ж деякі ділянки океану виявилися "вимерлими" — риби покинули ці території. Відомо, що у деяких випадках морські види можуть адаптуватися до нових тепліших умов, однак у багатьох випадках зміна ареалу проживання стає єдиним способом вижити.

У цьому дослідженні вчені вивчили дані 115 видів, що охоплюють усі основні океанічні регіони, загалом було вивчено майже 600 реакцій популяцій морських риб на підвищення температури моря. За словами провідної авторки дослідження Керолін Дамс, це дослідження стало першим настільки великим.

Вчені відзначають, що вони виявили разючу тенденцію: види, що живуть у районах, які нагріваються швидше, демонструють швидші зрушення у своєму географічному розподілі.

Тепер дослідники вважають, що можливо темпи нагрівання океану є занадто високими, щоб риби могли до них пристосуватися, а тому вони вважають за краще залишати свої звичні домівки. За словами старшого автора дослідження, професора Шона Кіллена, у короткостроковій перспективі таке переселення дозволить популяціям вижити, проте складно зрозуміти, як це позначиться на екосистемі океану у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що диявольськи гарячий океан дивним чином впливає на риб.