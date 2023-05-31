10-й легіон Римської імперії: знайдені в Грузії монети оживляють вікові легенди (фото)

Під час розкопок у Грузії археологи натрапили на стародавні монети з емблемою Legio X Fretensis, відомого римського легіону. Вони є цінними доказами, які простежують пересування солдатів та воєнні кампанії імперії.

У стародавньому регіоні Колхіди, поблизу сучасного села Гоніо в Грузії, нещодавно виявили дивовижну археологічну знахідку. Група археологів натрапила на колекцію стародавніх монет, яка відкриває гостроцікаву інформацію про діяльність відомого римського легіону Legio X Fretensis, якого також знають як "Десятий легіон протоки", пише Ancient Origins.

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Цей легіон здобув широке визнання завдяки своїй вирішальній ролі в різних воєнних кампаніях по всій величезній Римській імперії. Він мав репутацію високодисциплінованих і загартованих у боях солдатів, символом яких була емблема бика, що уособлювала силу і жорстокість.

Нещодавно відкопані монети, виготовлені з бронзи, мають емблему Legio X Fretensis і знайдені в римському форті Апсарос, розташованому в стародавньому регіоні Колхіди. Ця знахідка викликала значний інтерес серед археологів та істориків, проливаючи світло на пересування та діяльність легіону.

Щоб зрозуміти значення цих монет з контрмаркуванням, важливо знати практику "контрмаркування" в контексті давньоримського монетного карбування. Контрмаркування передбачало додавання певних символів, літер або цифр на наявні монети, метод, який використовували для підтвердження або зміни їхньої вартості. Це зазвичай робили влада або приватні особи з метою регулювання грошового обігу, особливо в періоди грошової нестабільності.

Контрмаркування слугувало альтернативою переплавленню або відкликанню монет, ефективно подовжуючи термін їхнього життя. Відкриття монет з контрмаркуванням дає археологам цінну інформацію про історичний контекст римського монетного карбування, особливо щодо періодів, позначених грошовою нестабільністю. У випадку з монетами, знайденими в Грузії, вони є свідченням руху Legio X Fretensis.

Знак Legio X Fretensis з цифрою X, вписаною в коло, на антіохійській монеті, знайденій в Апсаросі Фото: naukawpolsce

Ця історія починається близько 70 року нашої ери під час облоги Єрусалиму. Legio X Fretensis разом з V Macedonica, XII Fulminata та XV Apollinaris взяли в облогу Святе місто, внаслідок чого зруйновано Другий Храм. Згодом легіон X Fretensis відіграв провідну роль у штурмі Геродія і брав участь у знаменитій облозі Масади, одного з останніх бастіонів опору.

Історичні тексти документують присутність Legio X Fretensis в різних місцях, включаючи Юдею (20 р. до н. е.), Сирію (6-66 рр. н. е.), Єрусалим (73 р. н. е. — кінець 3 ст. н. е.) та Айлу (кінець 3 ст. н. е.). Коли археологи в Грузії проаналізували монети, вони почали усвідомлювати значення свого відкриття.

Більшість монет походили з сирійської Антіохії та Юдеї і мали чіткі контрмарки. Доктор Яворський з факультету археології Варшавського університету підтвердив, що символи і літери на контрмарках безпомилково пов'язані з Legio X Fretensis.

Доктор Яворський припускає, що вони, ймовірно, походять зі скарбниці Юдеї. Припускають, що після розграбування Єрусалиму легіон X Fretensis перевіз монетний скарб до римського форту Апсарос. Відсутність місцевих монетних дворів в Апсаросі дозволяє припустити, що легіонери використовували власні монети з контрмарками для повсякденних транзакцій, таких як купівля хліба і вина.

Дослідник припускає, що монети перевезли під час кампанії легіону проти парфян, яка відбулася на початку 2 століття нашої ери, за часів правління імператора Траяна. Legio X Fretensis відіграв ключову роль в амбітному прагненні імператора Траяна розширити римські території, що передбачало підкорення Парфянської імперії, стародавнього домініону, що охоплював сучасні північно-східний Іран, східний Ірак і частину Туркменістану.

Попри значні труднощі, 10-й легіон переміг у кількох важливих битвах з парфянами. Їхні перемоги, що пояснюються їхньою славнозвісною дисципліною і тактичною кмітливістю, забезпечили їм місце у військовій історії як одній з найвидатніших римських бойових груп.

Новознайдені докази їхніх пересувань, представлені монетами, мають величезне значення для археології, дозволяючи глибше зрозуміти їхні видатні подвиги.

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