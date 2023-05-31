Шалена битва за сезон ураганів. Ель-Ніньйо та екстремальна спека Атлантики ось-ось зіткнуться лобами

Дослідники вважають, що сезон ураганів в Атлантиці 2023 безпосередньо залежить від того, чим завершиться це протистояння.

Імовірність того, що Ель-Ніньйо розвинеться вже до серпня 2023 року досягла 90%, передбачається, що воно також залишиться сильним і в осінній пік сезону ураганів, який розпочнеться 1 червня в Атлантиці. Тепер увага синоптиків прикута до підвищення температури океану, і не тільки в Атлантиці, пише IFLScience.

Дослідники відзначають, що у глобальному масштабі температура поверхні моря, здатна викликати урагани, була весною 2023 року такою, що зашкалює. Проте вчені відзначають, що насправді для ураганів важлива температура всього у двох місцях океану: у басейні Північної Атлантики, де народжуються та посилюються урагани, а також східно-центральна тропічна частина Тихого океану, де формується Ель-Ніньйо.

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Проблема полягає в тому, що цього року ці дві ділянки буквально перебувають у конфлікті, і, ймовірно, зіткнуться лобами, справляючи протидійний вплив на вирішальні умови, які створять або зруйнують сезон ураганів в Атлантиці. Хороша новина: результат може порадувати карибське та атлантичне узбережжя – сезон ураганів буде середнім. Погана новина: все може змінитися під впливом Ель-Ніньйо.

Як народжуються урагани

Урагани з більшою ймовірністю утворюються та посилюються, коли тропічна система низького тиску стикається з навколишнім середовищем з вищими температурами верхніх шарів океану, вологістю в атмосфері, нестабільністю, а також слабким вертикальним зсувом вітру.

Простими словами, тепла вода океану надасть енергію розвитку урагану. Вертикальний зсув вітру, або різниця в силі та напрямку вітрів між верхніми та нижніми областями тропічного шторму порушує грози й фактично приносить у шторм сухе повітря, гальмуючи його зростання.

Роль Атлантичного океану

Він відіграє дуже просту роль у цьому процесі — по суті, урагани черпають енергію з теплої океанської води під собою: що вища температура, то краще для урагану.

Дослідження показують, що роки з надзвичайно високими температурами в Атлантичному океані характеризувалися найактивнішими сезонами ураганів в Атлантиці. Наприклад:

2020 рік – рекордні 30 названих тропічних циклонів;

2005 — 28 названих штормів, рекордні 15 з них стали ураганами.

Роль Тихого океану

Тропічна частина Тихого океану насправді грає складнішу роль формуванні атлантичних ураганів. Відповідь у телезв'язку — ланцюг процесів, у яких зміна стану океану чи атмосфери в одному регіоні призводить до великих змін циркуляції чи температури в іншому.

Однією з повторюваних моделей мінливості клімату тропічної частини Тихого океану, що ініціює телезв'язок, є Ель-Ніньйо Південне коливання. Дослідники відзначають, коли тропічна частина Тихого океану надзвичайно тепла, може сформуватися Ель-Ніньйо, що спричинить високі температури у верхніх шарах океану. Це своєю чергою змінить вертикальну і східно-західну атмосферну циркуляцію в тропіках.

Далі це створить телезв'язок, що впливатиме на вітри зі сходу на захід у верхніх шарах атмосфери над тропіками, що в кінцевому підсумку спричинить масштабний сильний вертикальний зсув вітру в Атлантичному басейні. А він зможе придушити урагани. Дослідники вважають, що саме це має статися цього літа.

Протистояння Ель-Ніньйо та спеки в Атлантичному океані

За словами Крістіни Патрікола, доцентки кафедри атмосферних наук Університету штату Айова, дослідження показують, що тепла Атлантика та тропічна частина Тихого океану можуть вступити в протистояння, що призводить майже до середнього сезону атлантичних ураганів.

Цей прогноз підтверджують і спостереження та моделювання. Наприклад, згідно з прогнозом Національного управління океанічних та атмосферних досліджень на 2023 рік передбачає на поточний рік від 12 до 17 названих штормів, при цьому від 5 до 9 з них стануть ураганами, а 1-5 доростуть до великих ураганів.

Що може піти не так

На жаль, не тільки тропічні температури Атлантичного та Тихого океанів відіграють важливу роль, існують інші чинники. По-перше, Ель-Ніньйо. Якщо хоч один із прогнозів, Ель-Ніньйо чи потепління Атлантики, не справдиться, це може порушити баланс. По-друге, коливання Меддена-Джуліана — модель хмар і опадів, які переміщуються через тропіки від 30 до 90 днів, можуть або стимулювати, або придушити формування штормів. По-третє, важливу роль відіграють пилові бурі, що містять тепле, сухе та запилене повітря з Африки, можуть придушити тропічні циклони.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла.