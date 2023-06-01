За крок до Апокаліпсиса. Люди перевищили 7 із 8 "безпечних меж" для життя на Землі

Дослідники попереджають, що людство перетнуло майже всі межі, які робили нашу планету безпечною та справедливою.

У новому дослідженні міжнародна група із чотирьох десятків вчених зосередилася на кількісній оцінці меж систем життєзабезпечення планети. Результати виявилися гнітючими — людство перейшло майже всі допустимі межі системи Землі (ESB), які робили життя на планеті безпечним, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що соціальні та економічні системи, засновані на нестійкому видобутку та споживанні ресурсів, призводять до швидких змін, які підривають ці системи, тим самим підштовхуючи Землю до неминучої дестабілізації.

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Під час дослідження вчені проаналізували клімат, біорізноманіття планети, прісну воду, різні забруднення ґрунту, води та повітря. Далі команда визначила безпечні та справедливі межі, які регулюють стан планети, захищають інші види, зменшують значну шкоду, завдану людям, та підтримують інклюзивний людський розвиток.

Результати свідчать про те, що максимальна допустима межа не була порушена лише в одній категорії — аерозольних забруднювачах. Вчені відзначають, що сьогодні зміни клімату перевищили свою справедливу межу в 1°C, проте безпечна межа в 1,5°C вища за середню глобальну температуру в доіндустріальний період все ще залишається недоторканою.

За словами провідного автора дослідження, професора Йохана Рокстрема з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат, результати, отримані командою, виявились дуже тривожними, оскільки значні "соціальні наслідки" відчуваються вже зараз. Дослідник також зазначив, що у 5 проаналізованих доменах вже порушено кілька кордонів у глобальному та локальному масштабі.

Простими словами, якщо своєчасної трансформації не станеться, найімовірнішим сценарієм будуть переломні моменти та широкомасштабні на добробут людей. Дослідники зазначають, що людству надзвичайно важливо не допустити такого розвитку подій, якщо ми насправді хочемо безпечного майбутнього для себе та наступних поколінь.

У 2015 році держави-члени ООН домовилися об'єднатися для обмеження підвищення глобальної температури в межах 1,5°C та захисту біорізноманіття на 30% суші, морів та прісноводних територій. Тепер дослідники дійшли висновку, що ми надзвичайно далекі від цього — фактично людство навіть не на шляху до цих цілей.

Дослідники Земної комісії вважають, що ми не зможемо наблизитися до досягнення цієї мети, якщо не пройде глобальна трансформація. Ба більше, ці перетворення повинні мати системний характер і стосуватися економічних, технологічних та політичних факторів деградації Землі.

За словами співавтора дослідження, професора Джойєта Гупта з Амстердамського університету, ключем до виживання та недопущення перетину всіх допустимих кордонів є справедливість. Принаймні команда дійшла саме такого висновку і тепер дослідники зазначають, "це не політичний вибір, а щось, необхідне для досягнення планетарної стабільності". Саме про це свідчить низка екологічних оцінок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стурбовані, що світ захоплять безсмертні літні мільярдери.