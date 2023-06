Величезна чорна діра "намалювала" в космосі букву: її висота 40 тисяч світлових років (фото)

Ця структура з газу дала змогу вченим з'ясувати, що деякі чорні діри дуже перебірливі в їжі.

На нових знімках чорної діри, зроблених космічним телескопом "Чандра" та наземним комплексом радіотелескопів VLA, видно, як навколо космічного монстра утворилася рожева літера Н. Висота цієї структури з газу становить 40 000 світлових років, що трохи менше ніж половина діаметра нашої галактики Чумацький Шлях, пише Space.

Астрономи опублікували результати нового спостереження за далекою галактикою М 84 у виданні The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Це велика еліптична галактика, і вона розташована на відстані 60 млн світлових років від нас.

Галактика М 84 Фото: NASA

На новому зображенні цієї галактики астрономи виявили, що навколо її центральної чорної діри утворюється гігантська структура з газу у вигляді літери Н. Весь цей газ чорна діра (її маса в 1,5 млрд разів більша за масу Сонця) притягла до себе за допомогою найсильнішої гравітації. Частина цього газу буде поглинена чорною дірою, але частину буде викинуто у вигляді релятивістських струменів. Виявилося, що саме ці струмені можуть впливати на форму навколишнього газу, температура якого становить десятки мільйонів градусів за Цельсієм.

Астрономи виявили, що навколо чорної діри утворюється гігантська структура з газу у вигляді літери Н Фото: ESO

Учені з'ясували, що релятивістські струмені чорної діри можуть впливати на режим живлення космічного монстра, тобто чорні діри, виявляється, поглинають газ, що їх оточує, з нерівномірною швидкістю. Тобто чорні діри дуже перебірливі в їжі, тому що їхні струмені можуть обмежувати кількість газу, що надходить до них.

Згідно з дослідженням, щорічно величезна чорна діра в центрі галактики М 84 поглинає приблизно в 500 разів більше речовини, ніж маса Землі. Але струмені, що виходять у певних напрямках, не дозволяють чорній дірі поглинати весь матеріал. У деяких випадках на чорну діру падає лише 25% усієї навколишньої речовини. Це означає, що струмені можуть віддаляти навколишній газ і вповільнювати його швидкість падіння на чорну діру. Астрономи з'ясували, що вся речовина навколо чорної діри через нерівномірне розміщення утворює побачену букву Н.

Учені з'ясували, що релятивістські струмені чорної діри можуть впливати на режим живлення космічного монстра, тобто чорні діри, виявляється, поглинають газ, що їх оточує, з нерівномірною швидкістю Фото: ESO

Звичайно ж, чорна діра не є космічним художником і не намагалася щось намалювати в навколишньому просторі. Побачена астрономами буква Н є одним із прикладів такого явища як парейдолія, тобто оптичною ілюзією. Деякі люди на Землі можуть побачити у формі хмар відомих тварин чи навіть обличчя знаменитостей. Це і є парейдолія. Просто наш мозок формує зображення на основі минулого досвіду людини, і насправді, звичайно ж, у хмарах не літають слони.

"Обличчя на Марсі" Фото: NASA

Якщо говорити про парейдолію в космосі, то одним із відомих прикладів цього явища можна назвати так зване "Обличчя на Марсі". Ще 1976 року космічний апарат "Вікінг-1" зробив фотографію регіону під назвою Кідонія на Червоній планеті, і на цих знімках можна було побачити подобу обличчя людини. Але це просто особливості місцевого рельєфу. Хоча прихильники теорій змови вважають інакше.

Раніше Фокус писав про те, що астрономи знайшли причину дивного вигляду галактики М 64, яку ще називають галактика Чорне око. До речі, ця назва не є безпідставною, якщо уважно подивитися на цей об'єкт.