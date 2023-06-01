І знов провал. Вчені виявили, що біорозкладний пластик так само небезпечний, як і звичайний

Нове дослідження свідчить про те, що пластик із цукрової тростини не можна використовувати як екологічно чисту альтернативу звичайному.

Не секрет, що традиційний пластик, заснований на викопній олії, заполонив Землю. Мікрочастинки пластику знайдені навіть у найвіддаленіших куточках планети та у всіх живих істотах. Це призвело до того, що дослідники почали шукати більш екологічно чисті альтернативи, які не шкодили б навколишньому середовищу і розкладалися швидше, пише PHYS.org.

Одним з таких варіантів стали полімери на біологічній основі з тростинного цукру. Найбільш поширеним біопластиком є полі-L-лактид (PLA), який активно використовується в 3D-принтерах, а також для виготовлення текстилю, харчового пакування, одноразових столових приладів та інших товарів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Раніше вважалося, що біопластики можуть стати ефективною та екологічно чистою альтернативою, яка не шкодить навколишньому середовищу та всьому живому. Проте нове дослідження вчених із Гетеборзького університету передбачає, що це насправді не так.

За словами автора дослідження, докторанта Азора Кеніга Кадгара, вони з колегами виявили, що біопластик впливає на поведінку дрібних окунів — вони реагують набагато сильніше, коли зустрічають інших риб. Крім того, вчені виявили зниження рухливості, зміну здатності утворювати косяки й навіть зміну реакції при наближенні до небезпеки.

Азор відзначає, що як правило в експериментах з пластиком враховуються фізичні зміни, проте рідко увага дослідників звернена на аналіз поведінки тварин. Тепер дослідники впевнені, що вплив PLA-пластику викликають зміни у поведінці риб.

Експеримент із окунями тривав 6 місяців Фото: Science of The Total Environment

Експеримент тривав 6 місяців, протягом яких вчені годували окунів частинками мікропластику PLA, а також частинками каоліну та білої глини, що використовується для виготовлення порцеляни та покриття паперу. Результати дослідження свідчать, що у риб, яких годували каоліном, спостерігалися незначні зміни у поведінці. Проте вчені також виявили, що зміни торкнулися чоловічого статевого гормону, а експресія деяких генів була обмежена, наприклад, реакція на стрес.

Автор дослідження зазначає, що тепер чітко видно, що PLA-пластик зовсім не нешкідливий для риб, а тому його не варто позиціювати як екологічно чисту альтернативу. По суті, його слід розглядати як еквівалент звичайному пластику, який також небезпечний.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили новий пластик, виготовлений не із сирої нафти.