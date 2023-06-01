Зовсім неможливо: як алюміній потрапив до давньокитайського артефакту третього століття

Інколи у світі археології трапляються знахідки, які змушують вчених ламати голови, намагаючись встановити їхнє походження. Зазвичай це майстерні містифікації, проте інколи це справжні таємниці які неможливо пояснити, як от Нанкінський пояс.

Археологічні знахідки, які не відповідають загальноприйнятим очікуванням, можуть змінити наше уявлення про минуле, змушуючи нас прагнути до подальших розвідок. Хоча такі знахідки трапляються нечасто, їхній вплив відбивається на науковій спільноті, пише Ancient Origins.

Однією з таких знахідок став Нанкінський пояс — вишукана реліквія з ранньосередньовічного Китаю, яка спантеличила експертів через вміст алюмінію — сплаву, про який не знали до 1820-х років. Артефакт викликав переконливі запитання про його походження та природу його складу.

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У 1952 році, на початковому етапі будівництва спортивного майданчика для середньої школи Цзіньї в місті Ісін, провінція Цзянсу, лопата робітника ненавмисно проткнула землю, відкривши давню і забуту гробницю. Значення знахідки стало очевидним, що спонукало археологів прибути на місце і дослідити його.

У гробниці вони виявили останки скелета, який, ймовірно, належав важливій особі, разом із супутніми поховальними предметами. Наявний напис вказував на те, що гробниця належала Чжоу Чу, відомому полководцю епохи Західна Цзінь 3 століття нашої ери, який помер у 297 році нашої ери.

Серед помітних останків у гробниці був розкішний пояс, щоправда, фрагментований і позбавлений шкіряних частин, які вже давно розклалися. Сімнадцять розкиданих металевих фрагментів виявлено навколо стегон скелета, де мав би бути застебнутий пояс. Спочатку нічим не примітні, ці фрагменти незабаром принесли дивовижні відкриття в ході подальшого дослідження.

Під час детального вивчення стало очевидно, що деякі з металевих фрагментів пояса складалися зі срібла і міді, в той час як інші переважно складалися з алюмінію, з невеликими відсотками міді і марганцю. Особливість цієї знахідки стає очевидною, якщо врахувати, що алюміній, як відомо, є дуже складним для виплавки металом, і вважається, що його виділили лише після 1827 року.

Ба більше, великомасштабне виробництво алюмінію шляхом електролізу бокситів не досягнули до 1889 року. Присутність алюмінію в Китаї 3-го століття ставила вчених у глухий кут.

Відкриття викликало ажіотаж серед наукової спільноти Китаю, спонукаючи до ретельного аналізу металевих шматочків. Початкові тести, проведені Нанкінським університетом і Китайською академією наук, підтвердили, що досліджувані фрагменти були сплавом, який переважно складається з алюмінію.

Це відкриття викликало здивування, оскільки виділення алюмінію як чистого металу з бокситів без значного споживання електроенергії вважалося складним завданням. Подальші дослідження додаткових фрагментів показали, що деякі з них складаються зі сплаву, який переважно складається зі срібла.

Згідно з деякими джерелами, інші стародавні китайські реліквії містили схожі ремінні пряжки з алюмінієвими компонентами. Однак ці твердження залишаються неперевіреними, оскільки ці артефакти ніколи не були предметом наукового дослідження. Попри це, загадковий Нанкінський пояс справив глибоке враження на китайську та світову наукову спільноту, будучи нерозгаданою таємницею.

На жаль, інформація про Нанкінський пояс і відкриття могили стародавнього героя залишається скупою. Популярні джерела подають мізерні подробиці на цю тему, можливо, навмисно. Офіційно могила Чжоу Чу згадується рідко, обмежуючись периферією наукових інтернет-спільнот без чіткого обґрунтування такої обмеженості.

Як алюміній потрапив до давньокитайського артефакту третього століття

У популярній літературі письменник Еріх фон Денікен звернувся до цієї знахідки у своєму відомому творі "Колісниці богів", стверджуючи, що наявність алюмінієвого сплаву є доказом того, що стародавні позаземні істоти відвідували Землю і ділилися глибокими знаннями з давніми цивілізаціями.

Хоча правдивість таких тверджень залишається невизначеною, ймовірно, стародавні китайці розробили метод створення алюмінієвого сплаву за допомогою технік, втрачених історією і не відомих сучасним науковцям. Якщо ця гіпотеза виявиться правдивою, вона висвітлить приховані таємниці, поховані в анналах людської історії.

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