Скарби династії Шан. У Китаї знайшли розкішні артефакти на розкопках стародавніх гробниць

Династія Шан існувала в Китаї в 1600 – 1046 до н. е. Це перша держава, існування якої підтверджено не тільки археологічними знахідками, але й епіграфічними письменними згадками. Сьогодні археологи відкрили нові сторінки її історії.

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Національна адміністрація культурної спадщини оприлюднила останні археологічні знахідки, пов'язані з династією Шан (1600 – 1046 рр. до н. е.) з особливим акцентом на видатних відкриттях, зроблених на місці розкопок Чжайгоу (Zhaigou) в провінції Шеньсі. Місцезнаходження Чжайгоу виділяється як наймасштабніше і найбагатше на артефакти серед усіх відомих місць, пов'язаних з династією Шан, і може похвалитися унікальністю, що не має собі рівних на півночі Китаю, пише CGTN.

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Завдяки розкопкам на цій території археологи відкрили широкі простори земляних споруд, великомасштабних гробниць, невеликих поховань, гончарних печей і різних інших руїн, розкиданих на одинадцяти сусідніх пагорбах.

Вишуканий мідний орнамент з бірюзовою інкрустацією, знайдений на розкопках Фото: CNSPhoto

Серед відкриттів — дев'ять колекцій високопоставлених знатних поховань, зокрема три групи великих гробниць у формі китайського ієрогліфа "Цзя". Ця визначна знахідка закріплює за кладовищем статус найбільшого кладовища часів пізньої династії Шан на плато Цзіньшань.

Також тут виявили залишки колісниць і останки коней часів пізньої династії Шан, що є важливим доказом для дослідження походження колісниць у Китаї та еволюції звичаїв поховання на них.

На цьому місці також знайдено численні нефритові артефакти, кістяні інструменти, посуд і кості оракулів. Ці знахідки свідчать про економічний і культурний прогрес, досягнутий в регіоні пагорбів за часів династії Шан, а також про вплив, який мала держава на цю територію.

Кості оракулів, знайдені на цій території Фото: CNSPhoto

Ба більше, відкриття центрального поселення і великих гробниць пролило світло на археологічний контекст, що супроводжував постійні знахідки бронзових артефактів у регіоні лесових пагорбів протягом останніх кількох десятиліть.

Теперішні археологічні дослідження попередньо виявили високорозвинену бронзову цивілізацію на півночі Шеньсі за часів пізньої династії Шан, що перевершує попередні уявлення.

Археологія Шеньсі періоду династії Шан відіграє ключову роль у заглибленні в політичну та географічну структуру місцевих держав. Крім того, вона допомагає зрозуміти культурні обміни та взаємодію між центральними рівнинами та прикордонними регіонами в ту епоху.

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