Вперше в історії: вчені виявили 700-річну мумію династії Мін в Тайчжоу (фото)

У 2011 році китайські дорожники зробили дивовижну знахідку: вони виявили добре збережені останки жінки часів династії Мін, яким 700 років. Вони не лише пролили світло на повсякденне життя людей тієї епохи, але й порушили гостроцікаві питання про особу жінки та таємницю збереженості мумії.

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Знахідка сталася під час робіт з розширення дороги в місті Тайчжоу, розташованому в китайській провінції Цзянсу. Під час розкопок робітники несподівано натрапили на великий твердий об'єкт на глибині близько шести футів під поверхнею, що спонукало їх звернутися до команди археологів з музею Тайчжоу, пише Ancient Origins.

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Подальші дослідження показали, що об'єкт насправді був китайською гробницею з тришаровою труною. Коли археологи відкрили основну труну, вони натрапили на шари шовку та полотна, просочені таємничою коричневою рідиною.

Занурившись глибше, вони виявили напрочуд добре збережені останки жінки. Її тіло, волосся, шкіра, одяг, прикраси і навіть брови та вії досить неушкоджені, що дало змогу дізнатися про її зовнішність багато століть тому. Відтоді вона стала центром уваги і отримала назву "мумія Тайчжоу" або "випадкова мумія".

Визначити точний вік тіла жінки виявилося непросто. Однак, на основі супутніх артефактів та одягу, експерти вважають, що вона жила за часів династії Мін, яка процвітала з 1368 по 1644 рік. Це означає, що її тілу може бути до 700 років.

Вбрання жінки відображало моду династії Мін, і вона прикрашала себе кількома ювелірними виробами, зокрема дивовижною зеленою каблучкою Фото: GU XIANGZHONG, XINHUA

Вбрання жінки відображало моду династії Мін, і вона прикрашала себе кількома ювелірними виробами, зокрема дивовижною зеленою каблучкою. Висока якість її прикрас і тонкий шовк, в який вона була загорнута, дозволяють припустити, що жінка займала важливе становище в суспільстві. Відкриття її чудово збережених останків дозволило отримати цінну інформацію про повсякденне життя та соціальну ієрархію династії Мін.

У труні, окрім тіла жінки, яке напрочуд добре збереглося, археологи виявили кістки, кераміку, стародавні письмена та інші реліквії. Загадковою залишилася коричнева рідина, що покривала шовк і білизну, оскільки експерти не змогли з'ясувати, чи була її навмисно використали для збереження тіла, чи це були ґрунтові води, що просочилися з часом.

Деякі дослідники припускають, що виняткову збереженість жінки можна пояснити специфічним середовищем поховання. Якби навколишня вода підтримувала оптимальну температуру і рівень кисню, вона б перешкоджала розмноженню бактерій, сповільнюючи або зупиняючи процес розкладання. Ця несподівана знахідка заінтригувала археологів і вчених, які прагнули розгадати унікальні обставини, що зумовили надзвичайну збереженість мумії з Тайчжоу.

Відкриття мумії Тайчжоу породило численні запити щодо обставин, які призвели до збереження її тіла протягом століть. Археологи продовжують спроби ідентифікувати її, визначити її соціальний статус, причину смерті, а також з'ясувати, чи було її збереження навмисним.

Відкриття мумії Тайчжоу

На жаль, віддалене місце знахідки та відсутність додаткових останків ускладнюють пошук остаточних відповідей. З усім тим, майбутні такі знахідки можуть надати необхідну інформацію для вирішення цих та інших питань, пов'язаних з так званою "випадковою мумією".

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