Таким Марс ще не бачили. Подивитися на планету можна у прямому ефірі: коли і де дивитися

Незабаром відбудеться перша в історії пряма трансляція з Марса. Упродовж години можна буде побачити, що відбувається на Червоній планеті.

2 червня 2023 року о 19.00 за Києвом розпочнеться перша в історії пряма трансляція з Марса, яка триватиме цілу годину. За цей час орбітальний космічний апарат передаватиме зображення Червоної планети на Землю. Щоправда, з невеликою затримкою, пише Daily Mail.

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Європейське космічне агентство проведе першу в історії пряму трансляцію з Марса, під час якої 20-річний орбітальний апарат Mars Express передаватиме зображення Червоної планети на Землю.

Європейське космічне агентство проведе першу в історії пряму трансляцію з Марса, під час якої 20-річний орбітальний апарат Mars Express передаватиме зображення Червоної планети на Землю Фото: ESA

Ця трансляція повинна тривати протягом години і нові зображення надходитимуть кожні 50 секунд. Щоправда варто уточнити, що це буде не зовсім "прямий ефір", адже Марс зараз знаходиться на відстані 300 млн км від Землі (відстань від планети до нас постійно змінюється через рух Марса навколо Сонця). Тому зображення приходитимуть на Землю із затримкою приблизно в 22 хвилини.

Зображення з Марса приходитимуть на Землю із затримкою приблизно 22 хвилини Фото: NASA

Приголомшливі знімки Червоної планети можна буде переглянути під час трансляції на YouTube-каналі Європейського космічного агентства (ЄКА). За словами вчених, ця подія присвячена ювілею роботи космічного апарату Mars Express на орбіті Марса.

Цей апарат був першим для ЄКА, який агенція відправила до іншої планети Сонячної системи у 2003 році. Але Mars Express розпочав свою повноцінну наукову працю лише у 2004 році і за цей час надав вченим величезну кількість корисних наукових даних. Досі апарат допомагає вченим вивчати геологію, атмосферу, поверхневі структури на Марсі, а також шукає ознаки існування води на планеті в далекому минулому та можливого позаземного життя.

Серед досягнень Mars Express можна виділити такі:

За допомогою своїх приладів апарат виявив на Марсі мінерали, які можуть бути створені тільки завдяки рідкій воді і це підтвердило теорію про те, що на Червоній планеті вода все ж таки була;

За допомогою свого радару апарат виявив існування шарів водяного льоду під поверхнею Марса. Особливо багато льоду було виявлено у полярних регіонах. Вчені дійшли висновку, що якщо розтопити цей лід, води буде достатньо, щоб покрити весь Марс океаном глибиною до 10 метрів;

Космічний апарат виявив існування хмар на Марсі на висоті майже 100 км, а це означає, що тут знаходяться найвищі хмари серед усіх планет Сонячної системи;

Апарат ЄКА зміг також добре вивчити два супутники Марса – Деймос та Фобос. Останній знаходиться ближче до планети, і він був вивчений особливо ретельно;

Mars Express також працював як ретранслятор передачі даних від апаратів на поверхні Марса на Землю.

Вчені витратили кілька місяців для того, щоб підготувати орбітальний апарат, який знаходився на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса, для проведення подібної історичної трансляції.

Вчені витратили кілька місяців для того, щоб підготувати орбітальний апарат, який знаходився на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса, для проведення подібної історичної трансляції Фото: NASA

За словами вчених з ЄКА, головна камера космічного апарату вже дуже стара, тому немає 100% гарантії, що будуть отримані дуже хороші зображення. Адже переважно вони проходять стадію первинної обробки, а тут їх покажуть у первісному вигляді. Також немає гарантії, що трансляція пройде успішно, хоча вчені оптимістично налаштовані.

Як уже писав Фокус, ЄКА зайнялася створенням метеорологічної мережі на Марсі. Таким чином, вчені хочуть отримати більше даних про погоду на планеті, що дозволить краще підготуватися до першого пілотованого польоту на Марс.

Якби люди мали космічні кораблі, здатні літати зі швидкістю світла, то до Марса можна було б долетіти за 12 хвилин. Фокус вже докладно писав про те, що таке швидкість світла та яка вона.