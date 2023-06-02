Пошкоджує ДНК. Популярний цукрозамінник може бути неймовірно небезпечним

У новому дослідженні йдеться про те, що широко використовуваний замінник цукру може бути потенційно небезпечним для нашого здоров'я.

Дослідження Державного університету Північної Кароліни привернули увагу до сукралоза-6-ацетату, таємничої сполуки, що утворюється під час розщеплення сукралози нашим організмом. Раніше, у 2018 році, дослідники вже вивчали метаболізм цієї речовини, але виявлення метаболіту не давало чіткої картини його впливу на людський організм, пише New Atlas.

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Сукралоза, це підсолоджувач, який у 600 разів солодший за цукор, і він всюдисущий у нашому повсякденному гастрономічному житті — від газованої води до випічки, від жувальної гумки до заморожених десертів. У 2020 році багато людей вже віддавали йому перевагу перед іншими замінниками цукру.

У своїй останній роботі вони піддали клітини крові людини впливу цієї сполуки, уважно вивчаючи їх на предмет ознак генотоксичності червоного прапорця пошкодження ДНК. "Наші результати, простіше кажучи, вказують на те, що сукралоза-6-ацетат є генотоксичною речовиною. Він, по суті, руйнує ДНК клітин, які зазнали його впливу", — каже керівник дослідження Сьюзан Шиффман.

Вони виявили, що цей прихований винуватець є кластогенним, тобто спричиняє розриви в нитках ДНК. Пошкоджена ДНК, якщо нею нехтувати або неправильно відновлювати, може призвести до раку. Ба більше, їхні тести показали, що сукралоза-6-ацетат не дуже добре взаємодіє з тканинами кишківника людини.

"Попередні дослідження показали, що сукралоза негативно впливає на здоров'я кишківника, тож нам було цікаво, що там може відбуватися, — каже Шиффман, — Вплив на епітеліальні клітини кишківника — тканину, що вистилає кишківник, як сукралози, так і сукралози-6-ацетату призвів до негерметичності кишківника. Цей стан загрожує неприємностями, оскільки відпрацьовані продукти, які зазвичай виводяться з організму, виходять із кишківника і потрапляють у кров".

Вивчення генетичної активності клітин кишківника в присутності сукралози-6-ацетату виявило подальші тривожні результати. "Клітини кишечника, які зазнали впливу сукралози-6-ацетату, показали підвищену активність генів, пов'язаних з окислювальним стресом, запаленням і властивостями, що спричиняють рак", — каже Шиффман.

Занадто велика кількість молекул, відомих як вільні радикали, що спричиняють окислювальний стрес, може пошкодити жирові тканини, ДНК і білки, що потенційно може призвести до таких ускладнень, як діабет, серцево-судинні захворювання і рак. Запалення, з іншого боку, пов'язане з такими захворюваннями, як хвороби серця, запальні захворювання кишківника, астма, депресія та аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит.

Тривожним спостереженням дослідників стало виявлення слідів сукралози-6-ацетату у звичайній сукралозі. "Для порівняння, поріг токсичності всіх генотоксичних речовин, встановлений Європейським управлінням з безпеки харчових продуктів, становить 0,15 мікрограма на людину на день, — пояснює Шиффман, — Наші результати свідчать, що слідові кількості сукралози-6-ацетату в щоденному напої зі смаком сукралози перевищують цю межу. І це ще без урахування сукралози-6-ацетату, що утворюється в організмі після вживання сукралози".

У США, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів регулює підсолоджувачі, включно з сукралозою, забезпечуючи суворий контроль безпеки. За даними управління, безпечним вважається щоденне споживання сукралози в кількості 5 мг на кілограм ваги тіла. Наприклад, для людини вагою 70 кг граничною нормою є 340 мг. В одному пакеті місцевого підсолоджувача міститься близько 12 мг сукралози. Управління відстежує найостанніші наукові дані про підсолоджувачі, щоб переконатися в їхньому безпечному використанні.

Інші регулювальні органи, такі як Об'єднана доповідь експертного комітету ВООЗ з харчових добавок, Сектор охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення Канади, також підтвердили безпеку сукралози.

Проте дослідники попереджають, що їхнє дослідження заслуговує на увагу як громадськості, так і регулюючих органів. "Наші результати піднімають кілька запитань щодо впливу сукралози та її побічних продуктів на здоров'я, — попереджає Шиффман, — Настав час переглянути питання про безпеку та її регулювання, оскільки дедалі більше доказів вказують на значні ризики. Принаймні, я закликаю людей уникати продуктів, що містять сукралозу. Це не те, що ви повинні їсти".

Раніше Фокус писав про попередження ВООЗ щодо використання підсолоджувачів. Організація оголосила, що підсолоджувачі не слід розглядати як проміжний засіб для зниження ваги або як захисні механізми проти таких захворювань, як діабет та хвороби серця.

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