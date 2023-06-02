Шукали пів століття: вченим вдалося знайти місце трагедії корабля "Блайт Стар" (відео)

Понад п'ять десятиліть місцезнаходження судна "Блайт Стар" залишалося оповите таємницею, аж до сьогодні. У 1973 році сталася трагедія, коли біля берегів Тасманії корабель затонув, залишивши екіпаж боротися за своє життя. На жаль, вижили не всі.

Австралійські вчені зробили значний прорив, розгадавши загадку, яка тривала п'ять десятиліть, успішно знайшовши давно втрачені уламки судна "Блайт Стар". Це — вантажний корабель, що трагічно затонув у 1973 році, пише Smithsonian Magazine.

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Відкриття затонулого судна зробила команда дослідників у квітні під час вивчення підводного зсуву біля західного узбережжя Тасманії. Організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO), федеральне агентство, опублікувало заяву, що підтверджує ці знахідки.

Спочатку вчені використовували сонарну технологію, щоб ретельно нанести на карту місцезнаходження затонулого корабля. Згодом вони відправили дві підводні камери, щоб провести детальний візуальний огляд судна, яке лежало під водою на глибині майже 150 метрів.

12 жовтня 1973 року нещасливе судно "Блайт Стар" завдовжки 43 метри здійснювало рейс поблизу Тасманії, коли воно почало поступово тонути. Десять членів екіпажу поспішно покинули судно, яке прямувало з Хобарта на Кінг-Айленд з вантажем, що складався з добрив і пивних бочок. Вони знайшли притулок на надувному плоту.

Зникнення екіпажу спричинило безпрецедентні широкомасштабні пошукові роботи, що стали важливою віхою в морській історії Австралії, повідомляє CSIRO. Після семи днів виснажливих пошукових операцій пошуки неохоче припинили.

Затонулий корабель "Блайт Стар"

Однак, членам екіпажу вдалося пережити катастрофу. Застрягши в морі понад тиждень, вони мужньо боролися з несприятливими погодними умовами, харчуючись обмеженими запасами порошку глюкози, мізерною кількістю консервованої води та печива.

На жаль, Джон Слоун, другий інженер команди, трагічно загинув до того, як імпровізована рятувальна шлюпка досягла берега, ймовірно, через те, що не зміг дістати із судна життєво важливі ліки для щитовидної залози, згідно з повідомленням Морського міністерства.

Виснажені та знесилені голодом, інші дев'ять членів екіпажу врешті-решт досягли півострова Форестьє в Тасманії. На жаль, Джон Іглз і Кеннет Джонс не витримали випробувань невдовзі після прибуття на сушу. Зрештою, троє вцілілих успішно подолали грізні скелі, що оточували бухту.

Втомлені та дезорієнтовані, вони блукали дикою місцевістю, поки випадково не зустріли працівника лісництва, який оперативно організував їм транспорт до найближчого міста 26 жовтня, майже через два тижні після початку їхньої небезпечної подорожі. Члени екіпажу, які залишилися на березі, були врятовані за допомогою гелікоптера.

Тим часом нещасливий корабель безслідно зник у невідомості. Попри численні зусилля протягом п'ятдесяти років, точне місцезнаходження затонулого корабля так і не вдалося встановити.

Коли цієї весни "Блайт Стар" нарешті знайшли, дослідники були вражені, побачивши екосистему, що процвітає на його затонулих рештках: велика кількість морських котиків, раків, водоростей, які створили своє середовище проживання серед уламків. Крім того, на носі корабля можна було розгледіти слово "Зірка", викарбуване на його корпусі.

Причина загибелі корабля залишається загадкою. Після цієї трагедії в Австралії запровадили комплексне законодавство з безпеки на морі. Тепер судна зобов'язані повідомляти про свої маршрути та місцезнаходження через Австралійську систему суднових повідомлень, а рятувальні шлюпки повинні бути обладнані радіомаяками.

Сьогодні залишився лише один вцілілий після корабельної аварії. Мік Доулман, якому зараз 68 років, був лише 18-річним юнаком, наймолодшим членом екіпажу, коли нещасливий корабель затонув.

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