Перед смертю космічний телескоп NASA виявив дві нові планети: що про них відомо

Телескоп Кеплер перед тим, як припинити свою роботу в космосі, зміг виявити 3 нові планети, але тільки дві з них отримали потрібний статус.

Вчені з NASA вивчили останні дані спостережень за космосом, які здійснював телескоп Кеплер наприкінці літа 2018 року, перш ніж через кілька місяців його місію було припинено. В результаті астрономи з'ясували, що наприкінці свого "життя" телескоп виявив три нові екзопланети. Але лише дві з них набули статусу планет, пише Space.

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Вчені з NASA повідомили про те, що в останньому наборі даних космічного телескопа Кеплер було виявлено дві екзопланети і один об'єкт, який ще не отримав статусу планетарного тіла. Всі три об'єкти обертаються на відстані приблизно 400 світлових років від нас навколо трьох різних зірок червоних карликів.

Космічний телескоп Кеплер припинив роботу наприкінці 2018 року, а свої останні спостереження за космосом він провів наприкінці літа того ж року. Телескоп був відправлений до космосу у 2009 році для спостереження за 150 000 зірок у нашій галактиці та для пошуку планет біля цих зірок. Спочатку вчені з NASA планували, що телескоп працюватиме лише 3,5 роки.

Космічний телескоп Кеплер Фото: wikipedia

До 2013 року телескоп працював у штатному режимі, але потім почалися проблеми з його приладами. Це трохи погіршило його можливості, але вчені дистанційно перепрограмували телескоп, що дало йому змогу успішно шукати планети за межами Сонячної системи до 2017 року.

Але прилади телескопа знову почали нестабільно працювати і до кінця серпня 2018 року обсерваторія вже не могла отримувати якісні дані. Тому в NASA вирішили відключити телескоп, що й сталося за кілька місяців.

Але в останньому наборі даних телескопа вчені знайшли інформацію про те, що телескоп Кеплер все ж таки зміг виявити свої останні три планети. Ці екзопланети належать до класу міні-Нептунів, хоча й менші за саму планету Нептун за розмірами. Зараз відомо, що вони обертаються навколо не дуже яскравих і холодніших, ніж Сонце, зірок червоних карликів і мають розріджену атмосферу. Вчені вважають, що ці планети є непридатними для життя.

Телескоп Кеплер перед тим, як припинити свою роботу в космосі зміг виявити 3 нові планети, але тільки дві з них отримали потрібний статус Фото: space.com

Список останніх планет, виявлених телескопом Кеплер:

Екзопланета під назвою K2-416 b. Вона в 2,6 рази більша за Землю за розмірами і рік тут триває всього 13 земних днів;

Екзопланета під назвою K2-417 b. Вона в 3 рази більша за Землю за розмірами і рік тут триває всього 6,5 земних днів.

Поки що кандидат на звання планети є об'єкт з ім'ям EPIC 245978988. У цієї можливої екзопланети може бути ще й сусід, тобто ще одна планета, як показують дані. Але ця система вимагає нового ретельного спостереження.

За словами вчених, за 9 років своєї роботи космічний телескоп Кеплер виявив кілька тисяч екзопланет, хоча лише 2660 отримали потрібний статус. На сьогоднішній день астрономи за допомогою різних телескопів змогли підтвердити існування понад 5000 екзопланет.

Згідно з новим дослідженням, як уже писав Фокус, на третині планет, які обертаються навколо зірок червоних карликів у нашій галактиці можна виявити життя.